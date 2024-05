Kleinere fondsen zorgen voor wat kleur op saai Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag rond de klok van elf uur nagenoeg onveranderd, waarbij de stijging van de smallcap index voor wat kleur op de wangen zorgde. De AEX index daalde 0,1 procent tot 914,77 punten, de AMX noteerde onveranderd op 938,40 punten, terwijl de smallcap index 0,6 procent steeg naar 1.254,47 punten. Vandaag houdt Wall Street de deuren gesloten vanwege Memorial Day. Ook in Londen is de beurs vandaag dicht vanwege een zogeheten bank holiday. Dit leidt traditiegetrouw tot lagere handelsvolumes in de rest van Europa. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis met een winst van 0,2 procent nog nipt hoger naar een recordstand van 915,21 punten. Op vrijdag sloot daarnaast techbeurs Nasdaq op Wall Street ook op de hoogste stand ooit. Mede geholpen door de sterke cijfers van Nvidia. “Na de 9 procent koerswinst van donderdag sloot het aandeel vrijdag nog eens 2,5 procent hoger op 1.064 dollar, weer een nieuw record en lijkt de top nog niet in zicht”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De Aziatische beurzen koersten vanochtend hoger. In China bleken de winsten van industriële bedrijven in de periode van januari tot en met april op jaarbasis met 4,3 procent te zijn gestegen. De Duitse Ifo index bleek in mei onveranderd, waar een stijging werd verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel bleef staan op 89,3, na een licht neerwaartse bijstelling voor april. Aanvankelijk werd voor april een index gemeld van 89,4. Analisten gingen voor mei uit van een stijging naar 90,5. De olieprijzen bleven ook dicht bij huis in aanloop naar de OPEC+ vergadering op 2 juni. Een vat Brent olie werd 0,2 procent duurder op 82,24 dollar. Er was nauwelijks beweging op de rentemarkten en noteerde de euro/dollar iets hoger op 1,0851. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen in Amsterdam bleven uitschieters achterwege. Randstad won 0,8 procent, terwijl Wolters Kluwer 0,6 procent verloor. De rest van de aandelen bleef binnen deze bandbreedte. In de AMX daalden Aalberts en Van Lanschot vanwege ex-dividend noteringen. Alfen won 3 procent, ondanks een koersdoelverlaging van ING. Wel herhaalde de bank het koopadvies. Alfen is ondergewaardeerd, maar heeft wel wat hulp nodig, merkte ING op. In de AScX was wat meer te beleven. Zo won Vivoryon ruim 30 procent, gevolgd door Kendrion met een winst van 4,5 procent. NX Filtration, Azerion en Avantium stegen tussen de 2,2 en 2,7 procent. Kendrion werd in een artikel van IEX over smallcaps door drie experts aangeprezen. Zij wachten met smart op de beleggersdag van Kendrion in september en wezen op de verkoop van de automobielactiviteiten, die zij als positief beschouwen. Heijmans droeg de rode lantaarn met een verlies van 0,5 procent. info@abmfn.nl

