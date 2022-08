AEX staat overtuigend hoger, met hoofdrol voor chippers en DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend opnieuw boven de 700 punten, waarmee de aandelenmarkten deels herstelden van de verliezen in de afgelopen handelsdagen. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,0 procent op 704,95 punten. "Koopjesjagers melden zich alweer snel", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. In de afgelopen dagen stonden de beurzen juist flink onder druk, na de havikachtige speech van Fed-voorzitter Jerome Powell afgelopen vrijdag in Jackson Hole. "Het kwartje is eindelijk gevallen dat de Federal Reserve bereid is een recessie te riskeren om de inflatie onder controle te krijgen", zo concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De boodschap van Powell afgelopen vrijdag kon niet duidelijker zijn." "Beleggers beseffen zich langzaam dat het ideale scenario van renteverlagingen in 2023 te optimistisch is en dat de rentes voorlopig hoger zullen blijven." Hoewel er vanochtend signalen zijn dat de aandelenmarkten stabiliseren, zal de druk op de beurzen volgens analisten van SEB dan ook nog wel even aanhouden na de havikachtige houding van niet alleen de Fed, maar ook van de ECB. "De aandacht is nu gericht op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag, waarin tekenen van een oververhitte arbeidsmarkt de kans vergroten op meer renteverhogingen", aldus SEB. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0036. De olieprijzen daalden licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen sectorgenoten ASML en ASMI aan kop met winsten van 2 tot 3 procent. Ook DSM won met 2,4 procent flink. Shell sloot de rij met een verlies van 0,9 procent. In de AMX winnen wonnen Inpost en PostNL 3,0 tot 3,0 procent. Alfen schreef bovendien 1,6 procent bij. Alfen gaat in Zweden een zogeheten grid scale-batterij leveren via een samenwerking met het Zweedse energiebedrijf Ellevio. Verder verhoogde Berenberg het koersdoel voor Alfen van 110 naar 125 euro. In de AScX won Kendrion 3,8 procent, terwijl CM.com 2,9 procent prijs gaf. Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg na cijfers met 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

