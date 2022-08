Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 438,29 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,0 procent op 13.587,56 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,0 procent op 6.472,06 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.445,68 punten.

De Europese beurzen herstelden woensdag van de spanningen die het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan met zich meebracht. De markt reageerde opgelucht over het uitblijven van een stevige Chinese reactie op het bezoek van Pelosi aan de 'afvallige provincie', zoals China het land bestempeld.



Ook waren er zorgen over de koers van de Federal Reserve.

Fed-functionarissen zeiden te verwachten dat de centrale bank de rente tot in ieder geval begin volgend jaar zal blijven verhogen om de economie te vertragen en de hoge inflatie terug te dringen, wat de hoop van sommige beleggers op een mildere verkrapping teniet deed.

"Zelfs als je denk dat de inflatiedraak is verslagen, is er nog veel om je zorgen over te maken", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. "Er hangen nog steeds te veel 'onbekenden' boven de markt", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de dienstensector in de eurozone in juli minder hard is gegroeid, maar de groeivertraging viel mee. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juli uit op 51,2 tegen 53,0 in juni, de laagste stand in zes maanden. De voorlopige meting maakte melding van een index van 50,6 voor juli.

De detailhandelsverkopen in de eurozone vielen in juli op maandbasis 1,2 procent lager uit, terwijl de verwachting vooraf lag op een vlakke trend.

De producentenprijzen stegen in juni op jaarbasis met 35,8 procent. Dat was iets minder dan de stijgingen in mei en april.

De euro/dollar noteerde op 1,0136. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0165 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0164 op de borden.

Olie werd woensdag 1,5 duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen en OPEC+ besloot in september de productie met 100.000 vaten per dag te verhogen. Dat is flink minder dan de 648.000 in augustus.

Bedrijfsnieuws

Infineon heeft in het afgelopen derde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet zien stijgen en verhoogde opnieuw de omzetverwachting voor heel dit jaar. Het aandeel Infineon noteerde circa 4,5 procent hoger.

Commerzbank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer inkomsten gerealiseerd en weer winst geboekt. Het aandeel won ruim 2,0 procent.

Siemens Healthineers heeft de outlook voor 2022 ongemoeid gelaten, ondanks dat de marktomstandigheden nog uitdagender zijn geworden. Het aandeel noteerde ongeveer 0,7 procent lager.

In Parijs ging AXA, na het publiceren van kwartaalcijfers, aan kop met een winst van ruim 5,0 procent, Unibail-Rodamco-Westfield steeg 3,0 procent en Renault verloor circa 1,8 procent.

In Frankfurt steeg Zalando bijna 6 procent. Hellofresh won 4,5 procent en BMW noteerde 5,5 procent lager. BMW verwacht dit jaar iets minder auto's af te leveren dan in 2021. Eerder rekende BMW nog op een stabiele verkoop.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,1 procent hoger op 4.135,77 punten. De Dow Jones index steeg 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,9 procent in het groen.