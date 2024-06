Berenberg verhoogt koersdoel Vastned Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Vastned verhoogd van 23,00 euro naar 27,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een analistenrapport van de zakenbank. Analist Kai Klose zei "positief verrast" te zijn dat het vastgoedbedrijf er in slaagde om in het eerste kwartaal huurverhogingen door te voeren van gemiddeld 4,9 procent. En deze beweging lijkt volgens Klose door te zetten. Vastned tekende in het eerste kwartaal "slechts" 12 nieuwe huurcontracten, en dat maant wel tot voorzichtigheid, aldus Berenberg, want in het eerste kwartaal van 2023 werden nog 25 nieuwe contracten ondertekend. De bezettingsgraad blijft met 98,9 procent echter "hoog". Berenberg benadrukte dat het aandeel Vastned dit jaar met 27 procent is opgelopen, en dat de markt daarmee heeft gereageerd op de aangekondigde fusie met Vastned Belgium. Door die fusie is het neerwaarts risico voor het aandeel beperkt, meent Berenberg. Het aandeel Vastned sloot donderdag in Amsterdam op 25,45 euro. Bron: ABM Financial News

