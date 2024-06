Deutsche Bank verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor Prosus verhoogd van 42,00 naar 45,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank. Op 24 juni komt Prosus met de jaarcijfers en analist Silvia Cuneo zal dan vooral naar de winstgevendheid kijken. De geconsolideerde e-commerce portefeuille kwam in de eerste helft van het boekjaar uit op een positieve EBITDA. "En we voorzien een positieve EBIT in de tweede jaarhelft", aldus Cuneo. "Dit zou een positieve aanjager voor het aandeel moeten zijn." Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.