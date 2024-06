Voorbeurs 7 juni | We doen het vandaag met belangrijk banenrapport VS

Al een beetje bijgetrokken van gisteren? We gaan vandaag gewoon weer vrolijk verder. Wall Street bleef dicht bij huis. Ook in Azië is het beeld verdeeld in aanloop naar de Amerikaanse banencijfers vanmiddag. De futures wijzen op een vlakke tot licht hogere opening voor onze hoofdindex: +0,2%.

Gisteren was het in ieder geval volle bak. Zo bleek dat de ECB de rente met een kwartje verlaagt, wat overigens niet geheel als een verrassing kwam. Verrassender was het nieuws dat de Hoge Raad een ferme streep haalt door de pogingen van de huidige regering om de box 3-heffing te repareren. Toch blijft de AEX stoïcijns het ene na het andere all-time high verpulveren. Inmiddels staat de teller op 923,36 punten.

Deze week is vooral een goede voor ASML, dat sinds maandag weer zo'n 8% mag bijschrijven. Daarmee is het aandeel nog maar €42,50 verwijderd van de magische €1000-grens. Het is inmiddels ook al twee weken geleden dat Nvidia gehakt maakte van de $1000-grens. Op dit moment is Nvidia overigens het tweede meest waardevolle bedrijf van de wereld. Concern gaat Apple voorbij en heeft nu alleen Microsoft nog voor zich.

Amerikaanse banencijfers om 14.30 uur

Vandaag is het om 14.30 uur even opletten geblazen. Dan komen de nieuwste Amerikaanse banencijfers uit. Het maandelijkse Amerikaanse banenrapport stond al bekend als een 'market moving event', maar sinds enige tijd ligt er wat extra gewicht op. In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Jerome Powell dat de Fed bereid is om de rente te verlagen mocht de arbeidsmarkt onverwacht verzwakken.

De Fed heeft immers een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft het naar volledige werkgelegenheid. Een afzwakkende arbeidsmarkt zal de Fed hoe dan ook stimuleren om eerder aan de renteknop te draaien dan verwacht. Het cijfer over april stemde in dat opzicht hoopvol: de banengroei pakte lager uit dan verwacht, de werkloosheid liep iets op en de uurlonen waren minder hard gestegen.

Vanmiddag blijkt of die trend doorzet. Dit zijn de verwachtingen:

Banengroei: 180K (versus 175K in april)

Werkloosheid: 3,9% (evenveel als in april)

Uurlonen op maandbasis: +0,3% (versus +0,2% in april)

Uurlonen op jaarbasis: +3,9% (evenveel als in april)

Couple things I’m keeping an eye on during June: $COIN smart wallet release (June 5)

NFP report and US unemployment rate (June 7)$NVDA split (June 7)

CPI (June 12)$ASI merge (June 13)$AO and $ZK airdrop (June 13)$BLAST airdrop (June 26)

Biden-Trump debate (June 27) — Suen (The Art of Crypto) (@_theartofcrypto) June 4, 2024

Kijkje achter de schermen bij Prosus

Als we verder eens kijken naar de top-3 AEX-aandelen op YTD-basis, valt één aandeel op. Nummer 1 is ASMI, gevolgd door nummer 2 ASML. Daar staat u vast niet van te kijken. De derde plek is voor Prosus. YTD noteert het aandeel van de techinvesteerder op een plus van 27%. Prosus bood IEX gisteren een uniek kijkje achter de schermen bij hun AI-lab.

Bij velen zal Prosus te boek staan als een techinvesteerder die onlosmakelijk verbonden is aan Tencent. Ergens is dat ook wel zo, maar Prosus richt zich ook op het opbouwen van bedrijven die zich bezighouden met online betalingen en fintech, online advertenties, voedselbezorging en onderwijstechnologie in snelgroeiende markten wereldwijd. Net bij zoals veel andere bedrijven, is Artificiële Intelligentie (AI) ook bij Prosus inmiddels niet meer weg te denken.

"Groei is tegenwoordig zelfs onmogelijk zonder de huidige vormen van generatieve kunstmatige intelligentie", zo zegt Euro Beinat - Global Head of AI and Data Science bij Prosus. Om die groei ook bij Prosus te zien, ontwikkelde een team van 30 specialisten een eigen AI-tool genaamd Toqan. "Deze tool wordt inmiddels dagelijks gebruikt door een groot deel van alle mensen die toegang heeft tot Toqan. Met de output van Toqan kunnen we gerichter bouwen aan de bedrijven waarin we investeren. Of het nu een voedselbezorgdienst in Brazilië of een online-opleider in Nederland is", aldus Beinat.

In Nederland investeert Prosus in online-opleider GoodHabitz. "Op dit moment werken we samen aan een gepersonaliseerd model om het leerproces te optimaliseren. Iedereen leert namelijk anders. De een wordt liever schriftelijk overhoord en de ander liever mondeling, anderen kijken liever filmpjes en dan zijn er ook nog mensen die beter leren als ze de leerstof opschrijven. Daar moet een efficiënt model voor komen en dat is precies wat we nu doen."

Mocht u deze ontwikkelingen interessant vinden, kijk dan eens naar onderstaande video.

Wall Street blijft dicht bij huis

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag uiteindelijk dicht bij huis gebleven, in aanloop naar de belangrijke officiële Amerikaanse banencijfers die vrijdagmiddag staan geagendeerd.

S&P 500: -0,02%

Dow Jones: +0,2%

Nasdaq: -0,1%

De aandelenkoers van Salesforce steeg 2,6%, na het nieuws dat Mason Morfit, bestuurslid van Salesforce en co-CEO van de activistische investeerder ValueAct, zijn belang in het softwarebedrijf heeft vergroot tot iets minder dan $1 miljard dollar. De stap werd eerder deze week gezet en komt slechts enkele dagen nadat het bedrijf zijn eerste omzetverlies sinds 2006 rapporteerde.

Nvidia daalde 1,4%, nadat het eerder in de handelssessie weer een nieuw record had bereikt. Dit een dag nadat het aandeel ruim 5% meer waard werd en een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar kreeg. Vandaag wordt het aandeel van de AI-reus door tien gesplitst.

Azië noteert verdeeld

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend verdeeld. De Kospi-index steeg krap een procent en ook Sydney noteerde in het groen, terwijl de beurzen in Tokio, Hongkong en Shanghai licht terrein verloren.

In China bleek de export in mei op jaarbasis met 7,6% te zijn gestegen. Dat was meer dan economen hadden voorzien. De import steeg daarnaast met 1,8%. Dit was juist minder dan verwacht.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting vlak tot licht hoger.

Europese futures wijzen op een vlakke opening.

Azië sloot uiteindelijk gemengd.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 12,58.

De euro noteert op 1,0890 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,84%.

De goudprijs staat vlak op $2.376 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $75,65.

Bitcoin noteert op $71,191.

Nieuws

Agenda 7 juni2024

04:00 uur: Handelsbalans mei (Chi)

06:30 uur: Consumptie huishoudens april (NL)

08:00 uur: Handelsbalans april (Dld)

08:00 uur: Industriële productie april (Dld)

11:00 uur: Economische groei eerste kwartaal def. (eurozone)

13:00 uur: Nio Q1-cijfers

14:30 uur: Banengroei en werkloosheid mei (VS)

16:00 uur: Groothandelsvoorraden april (VS)

21:00 uur: Consumentenkrediet april (VS)

En dan nog even dit

Iets met barbecue en bier toevallig?

Alleen de supermarkt wordt financieel echt beter van het EK https://t.co/0HR6EdAzL4 — Amstel News (@amstelnews) June 6, 2024

Een lesje TA van specialist Nico Bakker

#AHOLD_DELHAIZE herstelt zich prima, inmiddels witte kleefcandle aan de SMA. Herkansing voor de TTL Setup, waarvan ik de RR vlakken heb aangepast. pic.twitter.com/TzESxPQVth — Nico PR Bakker (@TheDailyTurbo) June 6, 2024

Over prijskaartjes gesproken

TSMC to receive ASML's latest high-NA EUV lithography machines worth $380 million this year https://t.co/xMH5U2PDFS pic.twitter.com/AFuTpAz2Od — GIZMOCHINA (@gizmochina) June 6, 2024

Zit u toevallig (al) in cybersecurity?

Veel plezier en succes vandaag :)