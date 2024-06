KBC Securities verhoogt koersdoel Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 61,00 naar 66,00 euro, maar het advies wel verlaagd van Kopen naar Accumuleren. Dit bleek uit een rapport van KBC. De analisten van KBC zijn te spreken over de prestaties van Arcadis en de visie die het advies- en ingenieursbureau neerlegde tijdens de beleggersdag in november. Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026. Maar na de scherpe koersrally sinds november, zien de analisten op dit moment geen nieuwe aanjagers voor de koers. Het aandeel Arcadis daalde vrijdag met 1,6 procent naar 61,05 euro. Bron: ABM Financial News

