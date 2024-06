IEX slotcall van donderdag 6 juni 2024

Volle bak vandaag. De ECB verlaagt de rente, Nederland kiest voor een nieuw Europees parlement en de Hoge Raad haalt een ferme streep door de pogingen van de huidige regering om de box 3-heffing te repareren. Dan is er nog het nodige macronieuws en strooien analisten rijkelijk met adviezen. Het kan niet op.

De beurs blijft relatief kalm onder al dat nieuwsgeweld. De AEX is de hele dag positief gestemd. Gisteren zette de Amsterdamse hoofdindex een all-time high neer, dus vandaag is dat opnieuw het geval. De AEX sluit op 923 punten.

De Midcapindex is nog niet in de buurt van een top. Die zal eerst 20% moeten stijgen om de top van eind 2021 te bereiken. Dat kleine aandelen de laatste jaren achterblijven op de grote aandelen is al vaker verteld met daarbij uiteraard de voorspelling dat het in de nabije toekomst omgekeerd zal zijn. Het is nog even wachten.

Mooie winsten vandaag van de twee banken en drie verzekeraars op het Damrak. Vooral de aandeelhouders van ASR (+2,88%) beleven een goede dag. Ook de chippers, hoe kan het anders, blijven gevraagd.

Zwaargewicht ASML (+1,47%) ontvangt weer een paar nieuwe koersdoelverhogingen. Het is inmiddels meer waard dan de Franse luxefabrikant LVMH en moet alleen Novo Nordisk voor zich dulden als het grootste beursfonds van Europa. Besi (+2,97%) belooft beleggers vandaag hogere marges tijdens de Beleggersdag in Oostenrijk.

Het kwartje is gevallen

Het non-nieuws van de dag is natuurlijk het besluit van de ECB om de rente met een kwartje te verlagen. Dat was al duidelijk van tevoren gecommuniceerd. Niemand kan dus verrast zijn.

De gortdroge beargumentatie van de rentestap: "Op basis van een bijgewerkte beoordeling van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de monetairbeleidstransmissie is het nu passend om de monetairbeleidsrestrictie te matigen nadat de rentetarieven onveranderd zijn gehouden gedurende negen maanden." Sinds september 2023 is de inflatie met meer dan 2,5 procentpunt gedaald, benadrukt de centrale bank. De laatste maanden is er overigens van inflatiedaling weinig sprake.

Enfin, de basisrente is vandaag verlaagd naar 4,25% de marginale beleningsfaciliteit bedraagt nu 4,50% en de depositofaciliteit 3,75%. Het is de eerste verlaging in vijf jaar voor de ECB.

ECB rekent op daling inflatie

De ECB zegt voor dit jaar te rekenen op een inflatie van 2,5%. In 2025 daalt de inflatie volgens de bank naar 2,2% en in 2026 naar 1,9%. De kerninflatie ziet de ECB dit jaar op 2,8% uitkomen, in 2025 op 2,2% en in 2026 op 2,0%.

De economische groei van de eurozone zal naar verwachting aantrekken tot 0,9% in 2024, 1,4% in 2025 en 1,6% in 2026.

President Christine @Lagarde introduces the inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/5mq1KDiJQX — European Central Bank (@ecb) June 6, 2024

De ECB bevestigt dat de effectenportefeuille die het Eurosysteem aanhoudt in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) in de tweede helft van het jaar met gemiddeld 7,5 miljard euro per maand wordt afgebouwd.

Reacties op rentebesluit

Grote vraag is natuurlijk of het bij deze rentestap blijft of dat er de komende maanden nog meer volgen. Monetaire experts van AllianzGI, Van Lanschot Kempen, DWS, Carmignac, MFS en PGIM hebben daar zo hun eigen gedachten over, net als over de beleggingsimplicaties.

In een eerste reactie zegt beleggingsstrateeg Des Lawrence van State Street Global Advisors: "Het laatste deel van de desinflatieperiode is altijd het moeilijkst. De inflatie van dienstenprijzen bedraagt nog steeds iets meer dan 4% per jaar." Ofwel, de ECB kan nog wel even wachten met een volgende renteverlaging.

Europa-econoom Ulrike Karsten van DWS, de vermogensbeheerder van Deutsche Bank, laat in een reactie weten dat de ECB in september en december wel eens verder zou kunnen verlagen.

De ECB verlaagt de rente zoals verwacht. Maar de outlook voor de inflatie wordt juist verhoogd. Lees meer bij Morningstar: https://t.co/3GKAgGQ4Yc pic.twitter.com/RrZYZFAvYm — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) June 6, 2024

Hoge Raad haalt streep door box 3-heffing



Goed nieuws vandaag voor beleggers. Volgens de hoogste rechtsprekende instantie van ons land is de recente herstelpoging om fouten in de vermogensheffing op te lossen nog altijd discriminerend: beleggers betalen belasting over een rendement dat ze niet behalen. Dat niet alleen: de overheid moet ook rechtsherstel plegen. Dat houdt in dat beleggers eventueel te veel betaalde belasting dienen terug krijgen. Het is een miljardenstrop (€4 miljard is genoemd) voor het toekomstige kabinet, een meevaller voor u. Lees het hele verhaal van IEX-redacteur Jasperien van Weerdt.

Grote vraag blijft hoe vermogens in de toekomst dan wel rechtvaardig moeten worden belast zonder dat de belastingdienst helemaal vastloopt en slimmerds de nieuwe regels weten te ontwijken. Wij wensen alle medewerkers van de belastingdienst ook veel succes met het herbeoordelen van alle gedupeerde Nederlandse belastingplichtigen, die een forse terugave vorderen.

Miljardentegenvaller voor kabinet: Hoge Raad schiet fictief rendement volledig afhttps://t.co/1HOxe8ytcr pic.twitter.com/2d7U1di45l — RTL Z (@RTLZ) June 6, 2024

Omzet Europese detailhandel daalt

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in april afgenomen. Dit bleek donderdag uit cijfers van Eurostat. In april daalden de detailhandelsverkopen met 0,5% op maandbasis, na een toename van 0,7% in maart. Er was vooraf een daling met 0,1% voorspeld door economen.

Ten opzichte van april vorig jaar lagen de detailhandelsverkopen op hetzelfde niveau. De verkopen, exclusief voedsel, daalden in april met 0,1% op maandbasis. Op jaarbasis was er sprake van een stijging van 0,4%.

Duitse fabrieksorders onverwacht gedaald

De Duitse industrie heeft het moeilijk. Ook in april zijn de Duitse fabrieksorders gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van statistiekbureau Destatis. De cijfers waren slechter dan verwacht.

De orders, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, daalden met 0,2% op maandbasis. Analisten hadden juist gerekend op een stijging van 0,6 %. Een maand eerder daalden de orders met 0,8% op maandbasis, bijgesteld van een eerder gemelde afname van 0,4%.

Op jaarbasis daalden de orders in april met 1,6%. In maart was er sprake van een afname van 2,4%.

Amerikaanse steunaanvragen omhoog

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 1 juni gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 229.000, een stijging met 8.000. De verwachting lag op 220.000 aanvragen. Morgen komt het Amerikaanse banencijfer uit. Dat legt meer gewicht in de schaal.

Top drie stijgers en dalers Amsterdam

Aandelen in het nieuws

Wall Street heeft Nvidia, wij hebben ASML (+1,47%). Terwijl Nvidia inmiddels $3 biljoen waard is en morgen 10:1 splitst, passeert ASML de grens van €400 miljard. Dat zou nog wel eens meer kunnen worden, want bank of America heeft het koersdoel van ASML verhoogd naar €1300 (+35%).

(+1,47%). Terwijl Nvidia inmiddels $3 biljoen waard is en morgen 10:1 splitst, passeert ASML de grens van €400 miljard. Dat zou nog wel eens meer kunnen worden, want bank of America heeft het koersdoel van ASML verhoogd naar €1300 (+35%). Tijdens de Beleggersdag in Oostenrijk houdt Besi (+2,97%) vast aan het omzetdoel van €1 miljard maar verhoogt het wel de operationele marges met 5%.

(+2,97%) vast aan het omzetdoel van €1 miljard maar verhoogt het wel de operationele marges met 5%. Bank of America is ook wat positiever geworden over RELX (+0,53%).

(+0,53%). Ahold (-1,71%) krijgt een koopadvies van KBC Securities (koersdoel 32,50) en een verkoopadvies van UBS (koersdoel €27). Het ene advies maakt duidelijk meer impact dan het andere.

(-1,71%) krijgt een koopadvies van KBC Securities (koersdoel 32,50) en een verkoopadvies van UBS (koersdoel €27). Het ene advies maakt duidelijk meer impact dan het andere. ING verhoogt het koersdoel van ABN AMRO (+1,54%) naar €16,20 en houdt vast aan het houdadvies.

(+1,54%) naar €16,20 en houdt vast aan het houdadvies. UBS zet het koersdoel van ING (+1,36%) hoger naar €18,30 en laat de bank op kopen staan.

(+1,36%) hoger naar €18,30 en laat de bank op kopen staan. Volgens Citi profiteert het Chinese Tencent van versoepeling regels om videogames te importeren en dat is natuurlijk ook goed nieuws voor grootaandeelhouder Prosus (+0,40%).

(+0,40%). Shell en TotalEnergie gaan met Vopak (+0,43%) samenwerken in een terminal op de Maasvlakte voor vloeibare CO2.

(+0,43%) samenwerken in een terminal op de Maasvlakte voor vloeibare CO2. SBM Offshore (+1,20%) reserveert een schip voor TotalEnergies dat voor de kunst van Suriname een groot olieveld wil leegpompen.

(+1,20%) reserveert een schip voor TotalEnergies dat voor de kunst van Suriname een groot olieveld wil leegpompen. Private equityfirma CVC (-2,96%) krijgt koopadviezen van Goldman Sachs, ING en Deutsche Bank maar daalt flink.

(-2,96%) krijgt koopadviezen van Goldman Sachs, ING en Deutsche Bank maar daalt flink. Eminence Capital heeft een iets groter belang in Just Eat Takeaway (-0,61%). Grubhub gaat de koffie van Starbucks in de VS rondbezorgen. Dit positieve nieuws laat onverlet dat het aandeel zeer populair is bij shorters, die er alle belang bij hebben dat het aandeel lager koerst. Lees ook het verhaal van IEX-analist Teun Verhagen over de favoriete Europese aandelen van shorters.

(-0,61%). Grubhub gaat de koffie van Starbucks in de VS rondbezorgen. Dit positieve nieuws laat onverlet dat het aandeel zeer populair is bij shorters, die er alle belang bij hebben dat het aandeel lager koerst. Lees ook het verhaal van IEX-analist Teun Verhagen over de favoriete Europese aandelen van shorters. Hupsakee, een nieuwe koersdoelverlaging voor Alfen (+1,12%), ditmaal van KBC Securities.

(+1,12%), ditmaal van KBC Securities. IEX-anallist Martin Crum pakt vandaag uit met een analyse van gouddelver Barrick Gold (+2,72%) dat hij als een logische diversificatie van de portefeuille beschouwd.

(+2,72%) dat hij als een logische diversificatie van de portefeuille beschouwd. IEX-analist Peter Schutte onderzoekt twee logistieke vastgoedfondsen in een enkele analyse. Wat moeten beleggers van het Belgische WDP (-0,22%) en Nederlandse CTP (-0,83%) denken? Welke is beter? Lees zijn analyse.

Brede markt

De Amerikaanse beurzen noteren bij sluiting van Amsterdam rond de slotstand van gisteren. De andere Europese beurzen boeken vandaag leuke plusjes. De euro is iets meer waard tegenover de euro. De olieprijzen stijgen wel fors, en dat geldt ook voor goud, koper en vooral voor zilver. Wordt 2024 het jaar waarin beleggers in grondstoffen alles en iedereen verslaan?





Rentestanden: alles hoger

De daling van de Europese beleidsrente met een kwartje leidde in eerste instantie niet tot lagere rentes in de obligatiemarkt. Integendeel. Bij sluiting van de Europese beurzen staan de meeste rentes weer in de buurt van de standen van gisteren.

Amerikaanse tienjaars: 4,30% (+0,21%)

Nederlandse tienjaars: 2,86% (+2,15%)

Duitse tienjaars: 2,56% (+2,48%)

Britse tienjaars: 4,22% (+1,03%)

Italiaanse tienjaars: 3,88% (+1,92%)

Japanse tienjaars:0,96% (+0,10%)

Peilmoment: 16.00 uur

Laatste aandelenadviezen



JP Morgan zet een beetje alle Europese autofabrikanten minus Volkswagen (-0,55%) op een koop.

Terwijl ASML van Jefferies een koopadvies krijgt met als koersdoel €1260 zet Goldman Sachs het geplaagde Intel op verkoop met een koersdoel van $29. De Amerikaanse chipproducent verloor dit jaar ca. 40% van zijn waarde.

Goldman Sachs is positiever over de Duitse energiebedrijven RWE (-1,05%) en E-ON d(-0,30) die beide een koopadvies krijgen.

Opvallend is het koopadvies van Morgan Stanley (koersdoel €16) voor de Franse telecommer Orange (-0,57%) waarvan de koers de laatste vier jaar keurig zijwaarts beweegt rond de €10,50.



Bron: Guruwatch.nl

Agenda van vrijdag 7 juni: Amerikaans banenrapport

04:00 uur: Handelsbalans mei (Chi)

06:30 uur: Consumptie huishoudens april (NL)

08:00 uur: Handelsbalans april (Dld)

08:00 uur: Industriële productie april (Dld)

11:00 uur: Economische groei eerste kwartaal def. (eurozone)

13:00 uur: Nio Q1-cijfers

14:30 uur: Banengroei en werkloosheid mei (VS)

16:00 uur: Groothandelsvoorraden april (VS)

21:00 uur: Consumentenkrediet april (VS)

Wat doen de beurzen om half drie? Dan komen de nieuwste Amerikaanse banencijfers uit. Het maandelijkse Amerikaanse banenrapport stond al bekend als een 'market moving event', maar sinds enige tijd ligt er wat extra gewicht op. In zijn toelichting op het vorige rentebesluit zei Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, dat de Fed bereid is om te reageren (lees: de rente te verlagen) mocht de arbeidsmarkt onverwacht verzwakken. De Fed heeft immers een dubbel mandaat: naast prijsstabiliteit streeft het naar volledige werkgelegenheid.

In dit licht zou slecht nieuws goed nieuws zijn: een afzwakkende arbeidsmarkt zal de Fed stimuleren om eerder aan de renteknop te draaien dan verwacht. Het cijfer over april stemde in dat opzicht hoopvol: de banengroei pakte lager uit dan verwacht, de werkloosheid liep iets op en de uurlonen waren minder hard gestegen.

Vrijdag blijkt of die trend doorzet. De markt verwacht enige stabilisatie. Dit zijn de verwachtingen:

Banengroei: 180K (versus 175K in april)

Werkloosheid: 3,9% (evenveel als in april)

Uurlonen op maandbasis: +0,3% (versus +0,2% in april)

Uurlonen op jaarbasis: +3,9% (evenveel als in april)

Hoewel in de groei van het aantal banen dus een stabilisatie wordt verwacht, is ten opzichte van voorgaande maanden wel sprake van enige afkoeling:

Antwoord gezocht?

Heeft u nog een vraag voor de IEX podcast van morgen, laat deze dan hieronder achter bij de comments.

Ik wens u een prettige avond!