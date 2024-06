De slingers voor het volgende bullmarktfeestje worden weer opgehangen

Na een periode met kortetermijn aarzelingen, zoeken aandelenbeurzen weer nieuwe hoogtepunten op. De haperingen van de afgelopen weken hebben op de de meeste aandelenmarkten nauwelijks schade in de sterke langetermijnplaatjes aangebracht.

Ik waarschuw alvast, dit is een zeer lange en uitgebreide column. Wel met een zeer positieve boodschap. Dus ga er maar voor zitten.

De kern van deze column: Technisch liggen de de wereldwijde aandelenmarkten uitstekend op koers voor de volgende bullmarkt.

Het belangrijkste en uitermate positieve technische kenmerk van de afgelopen tijd zijn de katapult pullback bodems. Deze koerspatronen signaleren veel gretigheid in de markt. Beleggers hebben dus grote haast en wachten blijkbaar niet een volledige correctie af. Het principe van de katapult pullback bodem leg ik onderaan deze column uit.

De slingers worden weer opgehangen

Het fraaie technische profiel komt onder meer tot uiting in de volgende signalen:

De meeste aandelenindices hebben hun oude all-time highs overtuigend achter zich gelaten.

Vervolgens zijn er nagenoeg overal hogere koersbodems gevormd die een koopkrachtige vraag aangeven.

Het feit dat die laatste bodems ver boven de oude all-time highs zijn gevormd, bevestigt dat we te maken hebben met bullish katapult pullbacks.

Dit impliceert dat de volgende sprong omhoog, waarschijnlijk zeer fors zal zijn.

Op all beurzen bevestigen de opwaarts gerichte 200-dagenlijn een sterk technisch profiel.

Tenslotte worden, as we speak, ook de laatste topjes gebroken.

Technisch bezien hebben dus vrijwel alle beurzen lange termijn koopsignalen gegenereerd. Zelfs is de Nasdaq Composite index is, na een aanvankelijke aarzeling, alsnog uitgebroken.

Mogelijke hoofdrol voor Japan?

Uitzonderingen zijn in Azië te vinden. Chinese aandelen hebben zich weliswaar goed hersteld vanaf steunniveaus, echter zonder het patroon met lagere toppen te verbreken. Een aparte vermelding verdient Japan. De Japanse Nikkei index aarzelt al een tijdje rond het oude all-time high op 38.957 punten van december 1989. Daar staat tegenover dat er rond 36.733,06 een forse hogere katapult pullback wordt gevormd. Dit is potentieel zeer positief en duidt op een mogelijke hoofdrol voor Japan.

Op basis van de uitstekende technische ontwikkelingen kunnen we voor de komende tijd de volgende conclusies trekken:

De volgende bullmarkt op de aandelenmarkten staat in de steigers.

Het al sterke beursjaar 2024, krijgt zeer waarschijnlijk een fraaie tweede helft.

Nederland blijft één van de beter presterende beurzen.

Europa gaat gelijk op met Wall Street.

China´s technische plaatje is nog onvoldoende uitgehard.

De mogelijke hoofdrol voor Japan blijft aanwezig.

Technologie is na een aanvankelijke aarzeling alsnog doorgebroken.

Halfgeleiders blijven voorop lopen.

In deze column kijk ik op basis van de lange termijn grafieken naar de belangrijkste Europese, Amerikaanse en Aziatische aandelenbeurzen: AEX-index, Euro Stoxx 50-index, DAX-index, Dow Jones index, S&P500 index, Nasdaq Composite index, SOX-index, China Shanghai Composite index, Hang Seng index en de Nikkei index. Ik begin dit artikel me een analyse van de MSCI World-index, die het positieve wereldwijde plaatje in één oogopslag uitstekend weergeeft.

Klassieke uitbraak MSCI World-index

De MSCI World Index volgt zo'n 1.500 grote en middelgrote bedrijven uit 23 ontwikkelde markten. Deze index dekt ongeveer 85% van de aandelenbeurs in elk land. Het betreft free float aangepaste marktkapitalisatie. Bedenk wel dat de MSCI World Index in dollars noteert.

Het technische plaatje van de MSCI World-index toont alle klassieke signalen van een koopsignaal:

Eerst is top van begin 2022 rond 3.250 punten gebroken.

Vervolgens heeft de wereldindex deze uitbraak bevestigd met een hogere bodem, boven die top.

Het koopsignaal is voltooid met de doorbraak van de top van 27 maart rond 3.437 punten.

Tenslotte wordt ook het allerlaatste topje van eind mei rond 3.479,84 gepasseerd.

De technische verbeteringen hebben ruimte vrijgemaakt in eerste instantie richting 4.000 punten (berekend koersdoel).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) bevestigt een positieve technische conditie.

Nederlandse beurs heeft de weg naar 1.000 punten vrijgemaakt



De AEX-index geeft eveneens een zeer krachtig technisch plaatje weer:

De uitbraak boven het all-time high van eind 2021 rond 829,66 punten opwaarts genereerde een koopsignaal.

Die hogere bodem rond 858,09 punten van 15 april) bevestigt die uitbraak.

Deze aprilbodem kunnen we als een katapult pullback beoordelen, omdat die ruim boven het oude all-time high ligt: zeer bullish.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt de positieve technische conditie.

Op korte termijn kan de Nederlandse hoofdindex naar 950 punten, op wat langere termijn naar 1.000 punten.



Euro Stoxx 50-index stampt de bodem goed aan



De Euro Stoxx 50-index weerspiegelt het koersverloop van de 50 belangrijkste aandelen met de hoogste beurswaarde uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Italië, Ierland, België en Finland.

Op de kortetermijn aarzelt de Euro Stoxx 50-index wat. Deze consolidatie brengt echter geen schade toe aan het sterke lange termijn plaatje, integendeel.

Dit zijn de technische kenmerken:

De Euro Stoxx 50-index genereerde een koopsignaal, nadat de barrière rond 4.415,23 punten (gevormd op 19 november 2021) werd gebroken.

Vervolgens is deze uitbraak bevestigd door de minipullback van januari.

In de recente consolidatie is een fors hogere bodem gevormd rond 4.884,12 punten (van 19 april).

Uit het feit dat die bodem ver boven de oude toppen wordt gevormd, leiden we af dat de kopers er erg veel zin in hebben.

De opwaarts gerichte 200-dagenlijn geeft een sterke technische conditie weer.

Technisch staat de aandelenindex van de 50 belangrijkste bedrijven in de eurozone te trappelen om door te stijgen. Indien de Euro Stoxx 50 index er in slaagt om boven het topje rond 5.121,71 punten (de top van 2 april) uit te stijgen, kan de opwaartse trend worden hervat.

Dan mag een verdere koersstijging tegemoet worden gezien, met een koersdoel rond van 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000).



DAX-index valideert uptrend

Ook de Duitse beurs heeft een zeer sterk technisch profiel:

De doorbraak boven het oude all-time high van 16.290,19 punten (van november 2021) genereerde een koopsignaal.

Die oude weerstand fungeerde daarna als steun. In het dipje van januari is een hogere bodem gevormd boven de top van eind 2021.

In de correctie daarna heeft de DAX op 7 maart een fors hogere bodem gevormd op 17.619,40 punten.

Sinds het low van 14.630,21 punten van oktober vorig jaar, wist de DAX bijna 30% op te klimmen. De toppen en bodems liggen steeds ver uiteen, wat erop duidt dat de kopers erg ongeduldig zijn.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een positieve technische conditie.

De DAX beweegt in uncharted territory, met een berekend eerste koersdoel rond de weerstand van 19.000 punten.

S&P 500 oogt zeer sterk

Thans beweegt de S&P 500-index in uncharted territory. Het technische plaatje is uitermate bullish. Er is in eerste instantie ruimte tot met 6.000. Dit is een berekend koersdoel. Maar op langere termijn kan de index veel hoger.

De S&P 500-index genereerde een langetermijnkoopsignaal nadat het all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) werd gebroken.

Deze uitbraak is bevestigd door de hogere pullbackbodem op 4.954,96 punten (van 19 april).

Aangezien dit low ver boven het oude all-time high ligt, kunnen we spreken van een uitermate bullish katapult bodem.

De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.

Dow Jones technisch nog een muurbloempje

De Dow blijft op de kortetermijn aan de zijlijn. De consolidatie vindt plaats tussen 37.545,73 (bodem van medio april) en 40.034,37 punten (top van 16 mei).

Op de langetermijn heeft de Dow eind 2023 een koopsignaal gegenereerd, toen het vorige all-time high van begin 2022 rond 36.945 punten werd gebroken. Die oude barrière fungeert nu als steun.

De Dow Jones-index heeft intussen wel het oude uitbraakniveau met succes teruggetest, door de hogere aprilbodem rond 37.545,73 punten. Maar sindsdien ligt de index dus stil. Dus een muurbloempje dat wel wil meedansen op het grote haussefeest van de andere beurzen.

We handhaven ons eerste (berekend) koersdoel op 45.000. De stijgende 200-dagenlijn bevestigt een sterke technische conditie.



Amerikaanse halfgeleiderindex voltooit koopsignaal

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, ligt er technisch uitstekend bij.

Dit zijn de technische ingrediënten:

Nadat het all-time high van 7 januari 2022 op 4.068,15 punten werd gebroken, is een koopsignaal opgetreden.

Die oude weerstand rond 4.068,15 punten fungeert nu als potentiële steun.

Omdat in april rond 4.288 een fors hogere pullbackbodem is gevormd, kunnen we spreken van een katapult formatie.

Het koopsignaal is afgerond nadat ook het topje van maart rond 5.200 werd gebroken.

Nu de SOX in uncharted territory beweegt, zijn er geen referentiepunten waar we ons op kunnen richten. Derhalve is het eerste koersdoel berekend, dat ligt op 6.000 punten.

De stijgende 200-dagenlijn signaleert een positieve technische conditie.



Nasdaq Composite maakt nieuwe all-time highs

De Nasdaq Composite-index heeft de achterstand helemaal goedgemaakt.

Aanvankelijk bleef de technologiebeurs rond het vorige all-time high van november 2021 rond 16.212,23 punten hangen. De bodem rond 15.222,78 (bodem van 19 april) is overigens niet gevormd boven de toppen van 2021.

De bodem van 15.222,78 punten ligt wel ruim boven de top van medio 2023 rond 14.446,55 punten. Ik noemde dat al eerder een positief voorteken.

Na de recente doorbraak boven de top van 26 maart rond 16.476,37 punten is de koopconditie alsnog succesvol voltooid. Ook de stijgende 200-dagenlijn van de Nasdaq Composite signaleert een positieve technische conditie. Technisch wordt 20.000 het eerstvolgende berekende koersdoel.



Japanse beurs aarzelt wat rond top van 1989

Technisch heeft de Nikkei 225 index een sterk koopsignaal gegenereerd nadat de tussenliggende horde rond 33.772,89 punten (de toppen van 2023) is gebroken.

De traditionele pullback lijkt zich thans af te tekenen in de vorm van de hogere bodem rond 36.733,06 van 19 april. Omdat die bodem ver boven de oude horde rond 33.772,89 wordt gevormd, is er mogelijk sprake van een klassieke katapult bodem.

Thans aarzelt de Japanse beurs rond het all-time high van 38.957 punten, de top van 29 december 1989. Technisch moet nu het topje van 22 maart rond 41.087,75 punten gebroken worden, alvorens de opmars kan worden voortgezet. Het eerst berekende koersdoel ligt rond 45.000 punten.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt de positieve technische conditie van de Japanse beurs. Bovendien weet de 200-dagenlijn de correcties van de Nikkei op te vangen.







Hang Seng-index lijkt dalende trend te verlaten

De Hang Seng-index is hard opgeveerd vanaf de steun van 14.597,31 punten (de bodem van november 2022). Er zijn daarna twee hogere bodem gevormd. De eerste begin dit jaar rond 14.794,16 punten en recent een op 16.044,45 punten (van 19 april).

Na de doorbraak door de weerstand rond 17.135,12 punten (de top van 5 januari) wordt de dalende trend verlaten.

De verkoopdruk lijkt wat te te nemen. De kou op de beurs van Hong Kong is nog niet volledig weg. Er liggen nog heel wat hobbels te wachten, de eerste al rond 20.361,03 punten (de top van 4 augustus 2023).

De opwaartse krul van de 200-dagenlijn bevestigt de verbeterde technische conditie.



China Shanghai Composite index stampt de bodem aan

De China Shanghai Composite index heeft het lastig, maar lijkt wel wat te verbeteren. Nadat de weerstand van eind 2023 en begin 2024 rond 3.089,77 punten is gebroken is het beeld wat opgeklaard. De bovenkant van de neerwaartse trend wortd nu getest.

Aangezien de Chinese beursindex al eerder boven de koersbodems van 2022 was geklommen oogt het technische beeld minder negatief.

Koersdoel voor de Chinese ligt rond 3424,84 punten, de top van juli 2023. De dalende 200-dagenlijn zou nog roet in het eten kunnen gooien.





Uitleg katapult-bodem

De katapult bodem is één van de meest positieve koerspatronen die we kennen. De essentie ervan is dat het gretigheid onder beleggers blootlegt. Uit de katapult bodem blijkt dat beleggers ongeduldig zijn in het aangaan van nieuwe posities. De grote haast onder beleggers zorgt voor die fors hogere bodem. De katapult bodem komt vooral voor in de gedaante van een pullback.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally naar punt H, dus een hogere top. Na top H valt de koers terug. In 80% zakt de koers terug naar de voormalige weerstand A-B. Dan spreken we van een succesvolle pullback.

Onderzoek wijst echter uit dat in circa 15% van de gevallen de koers de volledige correctie niet afmaakt. Dan wordt de dip hoger opgevangen, ruim boven het uitbraakpunt (dus ver boven lijn A-B).

Indien bodem C ruim boven de voormalige weerstand A-B komt te liggen wijst dit op gretigheid onder beleggers. Deze hebben dus grote haast en wachten niet de volledige correctie naar de voormalige weerstand rond A-B af. Hierdoor wordt de dip opgevangen ruim boven het uitbraakpunt.

Doorgaans vormt een fors hogere bodem bij C een springplank voor de volgende sterke rally. Die rally wordt als het ware omhoog gekatapuld. Hoe verder bodem C boven de voormalige weerstand A-B komt af te liggen, des te groter wordt de volgende rally.

De katapultbodem wordt voltooid indien de hoogste top van dit patroon, punt H, breekt.

In feite zijn er drie koopmomenten op deze grafiek te herkennen:

Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal).

Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. Een katapultbodem is tijdens de vorming altijd lastig te herkennen.

Het derde koopmoment treedt op nadat ook top H wordt gebroken