Berenberg verhoogt koersdoel ASR Nederland licht

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 56,40 naar 57,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. Berenberg verwacht dat de verzekeraar op de beleggersdag van 27 juni een aandeleninkoop van ten minste 500 miljoen euro aankondigt. Als dat inderdaad door ASR wordt aangekondigd, dan zou dat de eerste inkoop sinds 2022 zijn, toen het laatste inkoopprogramma werd afgerond. De inkoop zal volgens Berenberg zijn beslag krijgen zodra bij ASR de 510 miljoen euro van Bawag binnen is, die dit bedrag neerlegde voor Knab. Een aandeleninkoop snijdt volgens de bank hout, omdat ASR daarmee de aandelenkoers kan aanjagen. En dat zou kunnen helpen om Aegon aan te moedigen het belang van krap 30 procent te verkleinen. Het geld voor een aandeleninkoop is ook beschikbaar, benadrukte Berenberg, en het programma is volgens de analisten een duidelijk signaal dat de integratie van Aegon Nederland op schema ligt. De aangekondigde synergieën ter waarde van 215 miljoen euro liggen volgens Berenberg voor op schema. Berenberg rekende voor dat na 2022 de koers-winstverhouding van ASR daalde van 9,3 naar 7,7, mede door het uitblijven van een aandeleninkoop. Sectorgenoten als NN en Aegon kochten wel eigen aandelen in. De bank verwacht op 27 juni verder een pay out-doelstelling voor het dividend en een vooruitblik op wat de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel in Nederland kunnen zijn. Berenberg schat dat dit 100 miljoen euro aan de winst in 2028 toevoegt. Berenberg zit met de taxaties voor de operationele kapitaalaanwas voor 2024 tot en met 2026 respectievelijk 3, 7 en 11 procent boven de consensus. Bron: ABM Financial News

