Stevig verlies voor Twitter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Twitter heeft het afgelopen kwartaal een stevig verlies geleden, ondanks dat de omzet min of meer gelijk bleef en het aantal gebruikers duidelijk groeide. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de microblogdienst. Twitter boekte een nettoverlies van 270 miljoen dollar, ofwel 0,35 dollar per aandeel, in vergelijking met 65,6 miljoen dollar, winst in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet daalde op jaarbasis licht van 1,19 miljard naar 1,18 miljard dollar. De omzet uit advertenties bedroeg 1,08 miljard dollar, een stijging met 2 procent, terwijl de omzet uit abonnementen en andere inkomsten met 27 procent daalde tot 101 miljoen dollar. Zowel de omzet als het resultaat vallen lager uit dan de markt had verwacht. Twitter meldde verder bijna 238 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat waren er een kwartaal eerder 229,0 miljoen. Overname Elon Musk, de oprichter van Tesla, en Twitter zullen elkaar in de rechtbank treffen, nadat Musk de overname van het socialmediabedrijf staakte. Musk was bereid 44 miljard dollar, ofwel 54,20 dollar per aandeel, neer te tellen voor Twitter, maar vond dat het bedrijf te veel informatie voor hem achterhield, vooral over het aantal fake-accounts. Twitter laat het hier niet bij zitten en wil via de rechter alsnog afdwingen dat Musk zijn overnamepoging gestand doet. Een rechtszaak zal vermoedelijk echter ook betekenen dat Twitter alsnog de informatie moet vrijgeven die Musk wenste. Vanwege de eventuele overname besloot Twitter geen outlook af te geven en ook geen nadere toelichting te geven op de kwartaalcijfers. Wel zei het bedrijf dat het afgelopen kwartaal 33 miljoen dollar kwijt was aan het overnameproces. Bron: ABM Financial News

