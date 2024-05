Vlakke futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. Woensdag sloten de Amerikaanse beurzen op records nadat de inflatie in april bleek te zijn gedaald. Donderdag kijken beleggers onder meer naar resultaten van Walmart. In China stegen de koersen van vastgoedaandelen op optimisme dat de regering de sector gaat helpen door overtollige woningen op te kopen. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar cijfers over de industriële productie, de wekelijkse steunaanvragen, importprijzen en de Philadelphia Fed-index op de rol. De olieprijs daalde licht. WTI-olie voor juni kostte 78,58 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0872. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0879 op de borden. Bedrijfsnieuws Walmart stond 5,5 procent hoger voorbeurs na de publicatie van kwartaalcijfers. AST SpaceMobile stond 38 procent hoger voorbeurs na een deal om breedbandinternet via de satelliet te leveren voor het mobiele netwerk van AT&T. Cisco Systems boekte een beter dan verwachte omzet en lijkt 5 procent hoger te gaan open. GameStop en AMC Entertainment, twee zogenaamde meme-aandelen, stonden voorbeurs meer dan 10 procent lager, na een volatiele beursweek. Slotstanden Wall Street sloot woensdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,2 procent tot 5.308,15 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.908,00 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 16.742,39 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.