Zet AEX recordjacht voort, met Aegon als smaakmaker?

De AEX-index gaat een vlakke opening tegemoet, maar een duidelijke richting ontbreekt. Op Wall Street en de Aziatische beurzen kleurden de koersenborden gisteravond en vannacht wel donkergroen.



Veel nieuws vandaag. Aegon gaat aan het shoppen op de aandelenmarkt en Vastned Retail gaat fuseren met zijn Belgische collega. Ondertussen haalt Fastned (met een F) geld op op de obligatiemarkten.



Aegon koopt eigen aandelen in



Aegon heeft in het eerste kwartaal minder kapitaal binnengehaald dan in dezelfde periode vorig jaar: €256 miljoen, tegen €292 miljoen in Q1 van 2023 (= een daling van 12%). Het is ook lager dan analisten hadden verwacht (€260 miljoen). Maar de verzekeraar ligt naar eigen zeggen wel op koers om hier dit jaar €1,1 miljard van te maken.



Minstens zo belangrijk voor aandeelhouders: Aegon ziet ruimte om dit jaar voor €200 miljoen eigen aandelen in te kopen, te starten in juli. Verder krijgt het concern een nieuwe CFO, omdat de huidige met pensioen gaat.



Vastned verwacht lager direct resultaat en kondigt fusie aan



Vergeleken met de rapportage van Aegon is de trading update van Vastned Retail vrij summier. De bezettingsgraad is heel licht gedaald, maar nog altijd hoog:

Wel verwacht het vastgoedbedrijf dat het directe resultaat dit jaar lager zal uitpakken dan in 2023, vanwege opgelopen financieringskosten. U moet rekenen op €1,75 tot €1,85 per aandeel, waar dat vorig jaar nog €2,01 was.

Maar de grote konijn uit de hoed is de voorgenomen fusie met Vastned Belgium. Dit moet leiden tot meer waarde creatie, een eenvoudiger organisatiestructuur en jaarlijks circa €2 tot €2,5 miljoen aan synergievoordelen. Hoewel het hoofdkantoor in België komt te staan, blijft de notering in Amsterdam (naast die in Brussel) behouden.

Azië surft mee met positieve momentum Wall Street

In navolging van een goedgemutst Wall Street kleurden in Azië de koersenborden groen. Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: +1%

TOPIX (Japan): -0,1%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,8%

Hang Seng (Hongkong): +1,1%

Kospi (Zuid-Korea): -1,1%

De Hang Seng-index staat dit jaar al 12% hoger en de Shanghai Composite staat YTD op een plus van bijna 4%. De zon breekt door op de Chinese beurzen, schrijft technisch analist Royce Tostrams, die vandaag de technische plaatjes van de Hang Seng, beurs van Shanghai en een MSCI China ETF bekijkt.

In Japan was er aandacht voor het bbp. De economie bleek in het eerste kwartaal harder te zijn gekrompen dan verwacht: met 0,5% op kwartaalbasis, terwijl op een krimp van 0,4% was gerekend. Het is de vraag of Bank of Japan het aandurft om de monetaire teugels verder aan te trekken, na de bescheiden renteverhoging eerder dit jaar.

Koers Prosus-deelneming Tencent vliegt

De techaandelen in Azië lagen er overwegend prima bij. Vooral die van Tencent, en dat is natuurlijk goed nieuws voor aandeelhouders van Prosus, die indirect in dit bedrijf beleggen. De koers van het techbedrijf schoot vannacht met 4% omhoog in reactie op beter dan verwachte kwartaalcijfers. Hier de koersen van enkele belangrijke techbedrijven:

Alibaba: +2,4%

Baidu: +0,5%

Tencent: +4%

TSMC: +0,2%

Wall Street flink hoger na slecht-nieuws-is-goed-nieuws

Wall Street wist dinsdag opnieuw en met overtuiging de weg omhoog te vinden. Dit zijn de slotstanden:

S&P 500: +1,2%

Dow Jones-index: +0,9%

Nasdaq: +1,4%

De macrocijfers van die dag wezen er op dat de Amerikaanse economie voorzichtig begint af te koelen. Dat is gunstig, want dat brengt een renteverlaging mogelijk iets dichterbij. In dat geval is slecht nieuws dus goed nieuws.

Het belangrijkste cijfer was de inflatie. Niet de PCE-inflatie, waar de Federal Reserve vooral naar kijkt, maar de 'gewone'. De consumentenprijzen waren in april met 3,4% op jaarbasis gestegen en dat is iets minder dan de maand ervoor (+3,5%). De kerninflatie koelde af van 3,8% in maart naar 3,6%.

Beide cijfers waren conform verwachting. Dat gold niet het cijfer op maandbasis: hier zagen we een stijging van 0,3%, terwijl op +0,4% was gerekend. Een lichte meevaller dus. De inflatie is nog altijd aan de hoge kant, maar elke terugtrekkende beweging - hoe klein ook - wordt positief ontvangen.

Dat geldt ook voor andere cijfers die lieten zien dat het een tandje minder wordt. Zo was de Empire State-index (graadmeter van het vertrouwen van ondernemers in de industrie in de regio rond New York) onverwacht verslechterd, was ook het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers gedaald en bleven de detailhandelsverkopen gelijk, terwijl economen een toename hadden verwacht.

Lange rente daalt

Al deze cijfers ten spijt maakte Fed-voorzitter Jerome Powell deze week in Amsterdam nog eens duidelijk dat we voorlopig nog niet op een renteverlaging hoeven te rekenen. "We hebben nu een vrij strikt monetair beleid, met hogere rentes dan we in lange tijd hebben gezien, en het is inmiddels duidelijk dat dat beleid wat langer nodig heeft om de inflatie daadwerkelijk omlaag te brengen. We zullen de rente wat langer op dit niveau moeten houden", zei hij, zoals u in dit uitgebreide verslag kunt lezen.

De grote vraag is wat 'wat langer' inhoudt. Dat de Fed op 12 juni of 31 juli aan de renteknop gaat draaien lijkt onwaarschijnlijk. De markt lijkt nu voor te sorteren op september. Volgens de FedWatch Tool van CME Group is de kans dat het federal funds rate dan omhoog gaat ingeprijsd op 73,2%. Bedenk wel dat dit dagkoersen zijn. Sterke cijfers over de arbeidsmarkt of de Fed kunnen het sentiment weer even snel doen keren.

De hoop op nog een of twee renteverlagingen dit jaar, heeft ook invloed op de tienjaarsrente op de obligatiemarkt. Deze is de afgelopen weken fors gedaald naar een niveau dat we sinds december niet meer hebben gezien. Een dalende obligatierente betekent stijgende koersen want in de obligatiemarkt bewegen de rente en de koersen in tegengestelde richting.

Rondje winstnemingen Tesla, Rivian, GameStop en AMC

De koers van Boeing daalde gisteren met 2,1% nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie had gezegd dat de vliegtuigbouwer de voorwaarden van een schikking niet is nagekomen. Het gaat om een deal die drie jaar geleden is gemaakt, vanwege twee dodelijke ongelukken met 737 MAX-vliegtuigen. Dit is geen gelukkig jaar voor Boeing. Er is sinds de jaarwisseling al bijna 30% aan beurswaarde verdampt.

Aandeelhouders van Tesla (-2%) en Rivian (-8,9%) namen wat winst van tafel na de koersstijgingen van de afgelopen dagen. Ook bij meme-aandelen GameStop (-19%) en AMC Entertainment (-20%) zagen we winstnemingen.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.

Overwegend hogere koersen in Azië vannacht en zie Tencent vliegen

Bij de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) staat inmiddels de 12 op het bord: 12,45 Zo laag hebben we het sinds december niet meer gezien.

De euro is fractioneel opgelopen naar 1,0886 ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse tienjaarsrente is met 3 basispunten gedaald naar 4,318%. De Nederlandse doet 2,715%.Nederland: 2,715%.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.387 per troy ounce.

De olieprijzen zijn ook nauwelijks vooruit te branden. Voor een vat WTI betaalt u nu $78,44. Brent kost $82,98 per vat.



De bitcoinkoers staat 0,3% lager op $65.698.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Ahold Delhaize en Shell worden getrakteerd op een koersdoelverhoging. Die van Ahold Delhaize is wel heel klein, maar dat is ook een retailer die op de kleintjes let:

Ahold Delhaize: naar €27,39 van €27,36 en verkopen - JPMorgan Research

Shell: naar 3.400 pence van 2.950 pence en kopen - Berenberg

Agenda: cijfers HAL en Applied Materials en 5 ex-dividendnoteringen

De cijfers van Aegon en Vastned heeft u al gezien. Na de middagboterham volgen de resultaten van Deere en Walmart. Nabeurs komt HAL door en na sluiting van Wall Street is de beurt aan Applied Materials.

De cijfers van HAL worden de eerste van de nieuwe topman, Jaap van Wiechen, die eind maart het stokje heeft overgenomen van Mel de Groot. Nieuw is ook dat de leiding van HAL Holding per 1 april naar Nederland is verplaatst. Er is daar dus wel een en ander verschoven.

Wie in HAL belegt, belegt eigenlijk in tal van bedrijven, waaronder Boskalis, Vopak, Coolblue en SBM Offshore. Bij de presentatie van de jaarcijfers meldde de investeerder dat de beursgenoteerde belangen in de eerste drie maanden van dit jaar, tot en met 22 maart, ongeveer €440 miljoen meer waard zijn geworden. Hoe de ontwikkeling van de (gezamenlijke) resultaten van de niet-beursgenoteerde belangen is, gaan we vanavond zien. In de analyse van de jaarcijfers heeft Hildo Laman een inschatting gemaakt van de intrinsieke waarde van HAL en de discount in het aandeel ten opzichte van de netto vermogenswaarde. De moeite waard als u wat meer inzicht wil krijgen in dit bedrijf.

Houd ook rekening met een beetje koersdruk, want vijf aandelen noteren vandaag ex-dividend, waaronder enkele grote AEX-fondsen: Shell, Unilever, ArcelorMittal, IMCD en Signify.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 IMCD €2,24 ex-dividend

09:00 Signify €1,55 ex-dividend

09:00 ArcelorMittal $0,25 ex-dividend

09:00 Shell $0,344 ex-dividend

09:00 Unilever €0,4268 ex-dividend

13:00 Deere - cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Walmart - cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 Adyen - jaarvergadering

00:00 Brunel - jaarvergadering

00:00 Just Eat Takeaway - jaarvergadering

00:00 UMG - jaarvergadering

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - april (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - mei (VS)

14:30 Steunaanvragen - wekelijks (VS)

15:15 Industriële productie - april (VS)

18:00 HAL - cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

22:00 Applied Materials - cijfers tweede kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!