'Aperam overweegt fusie met Spaanse Acerinox'

(ABM FN-Dow Jones) Aperam overweegt een combinatie met de Spaanse sectorgenoot Acerinox. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen.

Beide bedrijven zouden adviseurs hebben ingeschakeld om een deal te onderzoeken, aldus de bronnen.

Of het tot een fusie komt, hangt mede af van goedkeuring door de familie Mittal, die circa 40 procent van Aperam in bezit heeft. Ook de Spaanse familie March, die via een investeringsvehikel een belang heeft van 18 procent in Acerinox, moet met een fusie akkoord gaan.

Ook valt het nog te bezien of toezichthouders wel akkoord geven voor een fusie, gezien Aperam en Acerinox twee van de grootste roestvrijstaalfabrikanten in Europa zijn. Acerinox is bovendien marktleider in de VS en diverse andere regio's in de wereld, waaronder Zuid-Afrika en Azië.

Bloomberg wijst erop dat de waardering van Aperam momenteel 3,1 miljard euro bedraagt, tegenover 3,3 miljard euro voor Acerinox.

Er zijn nog geen concrete beslissingen genomen en de gesprekken kunnen nog steeds op niets uitlopen, zo waarschuwden de bronnen.

Zowel Acerinox, Aperam als ArcelorMittal gaf geen reactie aan Bloomberg.