Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,7 procent in de plus op 431,10 punten, de Duitse DAX steeg 0,7 procent op 13.981,91 punten en de Franse CAC 40 won 0,2 procent op 6.285,24 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent hoger op 7.389,98 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag herstel aan het eind van een zeer volatiele handelsweek, waarbij met name aandelen van consumentengoederen het zwaar te verduren hadden.

Vrijdag wisten de Europese beurzen in het groen te blijven, maar richting de slotbel werd een deel van de winsten toch ingeleverd nadat Wall Street omlaag dook.

Het aanvankelijke optimisme werd gevoed door het nieuws dat de Chinese centrale bank de vijfjaarsrente heeft verlaagd met 15 basispunten. "Daarmee lijkt China vooral de huizenmarkt alweer wat extra ademruimte te willen geven. De vraag naar leningen is recentelijk namelijk fors gezakt, wat een gebrek aan vertrouwen onder bedrijven en consumenten signaleert", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Investment manager Simon Wiersma van ING noemt de renteverlaging een belangrijke impuls voor de Chinese economie. "En stel dat ook de lockdowns in een aantal [Chinese] steden worden versoepeld? Dat zou een sterk positief signaal zijn voor de beurzen", aldus Wiersma. "Het zou ook de vrees voor een recessie, die we overdreven vinden, doen afnemen."

De producentenprijzen in Duitsland zijn in april nog harder gestegen dan in maart. Op jaarbasis liepen de prijzen afgelopen maand met 33,5 procent op. Dit was meer dan de 30,9 procent die over maart werd gerapporteerd.



De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in april met 1,4 procent gestegen op maandbasis, waar een afname met 0,3 procent was verwacht. De daling op jaarbasis van 4,9 procent was een meevaller ten opzichte van de verwachte min van 7,2 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in mei licht verbeterd. De voorlopige index kwam uit op 21,1 negatief, tegenover min 22 in april.

WTI-olie kost vrijdag rond de 110 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0552.



Bedrijfsnieuws

Air France-KLM is in gesprek met Apollo Global Management over een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro. Het aandeel won een procent.

In Parijs ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop, met een plus van meer dan 3 procent. Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail vergroot naar 27,07 procent. De Franse miljardair zou geen plannen hebben om de controle over Unibail te krijgen, maar wil zijn belang wel verder uitbreiden.

Hekkensluiters in de CAC 40 waren de luxemerken Hermes en LVMH, die zo'n 2 procent verloren.

In Frankfurt was het opnieuw een goede dag voor Merck KGaA. Het aandeel won bijna 3 procent. Ook HelloFresh deed goede zaken in de DAX.

Herverzekeraars Munich Re en Hannover Re belandden onderaan, met verliezen van 1 tot 3 procent, mogelijk vanwege het noodweer dat delen van Duitsland gisteren en vandaag teistert.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen lager.