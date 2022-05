Berenberg verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 112,00 naar 110,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Berenberg bracht daarin naar voren dat het verf- en coatingsbedrijf afdoende prijsverhoging heeft kunnen doorvoeren om de verwachte stijging van de grondstofprijzen van circa 20 procent op te vangen. Deze stand van zaken vormt volgens Berenberg de belangrijkste grondslag voor de stijging van de marges dit jaar. Ook voor 2023 is prijsvermogen de belangrijkste impuls. Bij de divisie decoratieve verf van AkzoNobel is volgens Berenberg de ergste volumedaling inmiddels al achter de rug met een daling van 7 procent daarvan in het eerste kwartaal. Met de verwachting dat de Europese bouwactiviteiten robuust blijven, voorziet Berenberg een terugkeer naar volumegroei. Bij de tak Coating lijkt het dieptepunt achter de rug en ook deze tak lijk volgens Berenberg klaar voor herstel, met een krap bemeten vloot en striktere regels voor marinevaartuigen, waar AkzoNobel coatings voor levert. Berenberg ziet tot besluit in de schone balans van AkzoNobel ruimte voor overnames of de inkoop van eigen aandelen. Het aandeel AkzoNobel sloot donderdag op 79,08 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.