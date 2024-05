BAM start aandeleninkoopprogramma Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM start vrijdag met een aandeleninkoopprogramma van ruim 7 miljoen gewone aandelen. Dit meldde de Nederlandse bouwer vrijdag voorbeurs. De bouwer koopt de aandelen in om het verwateringseffect als gevolg van de uitgifte van stockdividend te compenseren. In totaal wil BAM 7.216.389 gewone aandelen inkopen. Daarnaast omvat het programma de inkoop van eigen aandelen ter waarde van circa 30 miljoen euro, zoals in februari al werd aangekondigd. Een onafhankelijke broker voert het inkoopprogramma uit. Het programma loopt tot uiterlijk 31 december 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.