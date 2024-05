Beursblik: hoge cashburn Galapagos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Galapagos heeft in het eerste kwartaal een hoge cashburn gehad, vanwege faseringseffecten, maar de outlook werd wel gehandhaafd. Dit stelden analisten van Jefferies vrijdag in een rapport. In het afgelopen kwartaal boekte Galapagos een omzet van 99,7 miljoen euro, hetgeen meer was dan de 82,8 miljoen euro waar de consensus op mikte. Galapagos gaf Gilead toegang tot zijn onderzoeksplatform, hetgeen gepaard ging met een betaling aan Galapagos. Galapagos mikt voor dit jaar nog steeds op een cashburn van 280 tot 320 miljoen euro, ondanks dat de cashburn in het afgelopen kwartaal met 125,2 miljoen euro wat hoog was vanwege faseringseffecten, merkte Jefferies op. Jefferies heeft een Houden advies op Galapagos met een koersdoel van 37,50 euro. Het aandeel sloot donderdag op 27,34 euro. Bron: ABM Financial News

