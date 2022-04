Omzet Beter Bed flink in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar flink zien stijgen. Dit maakte de matrassenketen vrijdag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht. Beter Bed sprak eind maart al van een sterk begin van het boekjaar 2022 en stelde vrijdag met de omzet inmiddels boven de niveaus van voor de uitbraak van het coronavirus te zitten. Op jaarbasis steeg de omzet met 38,6 procent tot 60,5 miljoen euro, waarvan 56,4 miljoen euro uit de Benelux kwam, een stijging met 38,5 procent. Analisten van Degroof Petercam en ABN AMRO Oddo raamden de omzet over de eerste drie maanden grofweg rond de 50 miljoen euro. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet met 38,0 procent. In het kwartaal werd één winkel afgestoten, waarmee het winkelbestand aan het einde van het eerste kwartaal op 150 stond. De orderinstroom steeg op een vergelijkbare basis ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 met 40,5 procent. Outlook Beter Bed gaf vrijdag aan de investeringen dit jaar te zullen verhogen. Op een groen Damrak sloot het aandeel Beter Bed donderdag 0,4 procent hoger op 5,20 euro. Bron: ABM Financial News

