DGB werkt samen met StenVi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met StenVi Group om een verdere groei van de CO2-calculator te stimuleren. Dit maakte DGB maandagochtend bekend. Met de samenwerking verzekert DGB de toegang tot StenVi's medewerkers en netwerk van impactconsultants. De aankondiging volgt op de lancering van DGB's nieuwe CO2-managementplatform CO2.expert op 23 december vorig jaar. Dit platform stelt particuliere en zakelijke klanten in staat om hun CO2-voetafdruk te meten en geeft aanbevelingen over hoe deze emissies over de komende jaren kunnen worden gereduceerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.