Euro en dollar in de wacht bij banendata VS

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag licht onder de 1,13 dollar in een markt die bepaald wordt door twee aspecten, waarvan het Amerikaanse banenrapport van vanmiddag er één is.

"De ander is toch de relatieve nervositeit rondom de omikronvariant van het coronavirus", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Als het nieuws daarover in positieve of negatieve zin een wending krijgt, verwachten wij koersmutaties", aldus Boele.

Boele beschreef vrijdag de dynamiek in de afgelopen week als volgt: "De dollar steeg, omdat de Amerikaanse economie het goed deed, de inflatie steeg, de rente op staatsobligaties steeg en beleggers rekening hielden met een renteverhoging door de Fed in 2022. Maar door de bezorgdheid over de mogelijke invloed van de nieuwe omikron covidvariant zijn beleggers voorzichtiger geworden en hebben ze dollars van de hand gedaan. Hierdoor daalde de dollar deze week ten opzichte van onder andere de euro", aldus Boele.

De invloed van omikron op de economie en op de financiële markten heeft ABN AMRO gevat in drie scenario's.

"In het gunstige scenario verwachten we een sterke dollar ten opzichte van de euro, omdat de Fed en de ECB elk in sterke mate een eigen beleidskoers varen, dat uitmondt in monetaire divergentie. In het negatieve scenario verwachten we ook een stijging van de dollar ten opzichte van de euro. De achterliggende gedachte is dat vooral de eurozone stringentere maatregelen neemt om de verspreiding van omikron tegen te gaan dan de VS. Daarnaast loopt het beleid van de Fed en de ECB ook uit elkaar, maar minder dan in het gunstige scenario. In het zwaar negatieve scenario denken we dat de dollar juist daalt ten opzichte van de euro, omdat de Fed ondanks de hogere inflatie niet de rente verhoogt. Hierdoor daalt de rente gecorrigeerd voor inflatie in de VS, wat negatief is voor de dollar. We denken dat in dit scenario de VS en de eurozone ongeveer vergelijkbare maatregelen nemen om de verspreiding van de nieuwe variant tegen te gaan. Mochten beleggers in paniek raken, dan stijgt de dollar tijdelijk door een veiligehavenvraag", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

In Azië en Europa kwam een flink aantal inkoopmanagersindices over november naar buiten. Zonder uitzondering bleef de groei intactl

De detailhandelsverkopen van de eurozone in oktober liepen op, maar met 0,2 procent iets minder dan de verwachte plus van 0,3 procent.

De aandacht gaat vrijdag geheel en al uit naar de banendata van de Verenigde Staten over november, waarvoor een groei wordt voorzien van 573.000 tegen 531.000 in oktober. Woensdag kwam de groei van het aantal banen in de Amerikaanse private sector al beter uit dan verwacht, zonder een uitbundige overstijging van de prognose, maar ook nu weer met een breed draagvlak.

Op monetair vlak kan vrijdag een vraag- en antwoordsessie waar de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde aanwezig is, nog invloed hebben. Ondertussen was de voorzitter van de De Nederlandsche Bank in het Het Financieele Dagblad Klaas Knot vrijdag vrij helder: "Als de inflatie ook in 2022 nog altijd hoger uitkomt dan we in ons basisscenario verwachten, dan kan ik een renteverhoging in 2023 niet uitsluiten. Maar dat zeg ik heel voorzichtig. We gaan er nog altijd van uit dat de hogere inflatie goeddeels een tijdelijk fenomeen is", gaf hij in de krant aan.

Naast de banendata kan de markt reageren op de twee inkoopmanagersindices voor de dienstensector van de Verenigde Staten over november van ISM en Markit. Ook staan de fabrieksorders in oktober op de rol.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1290 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8507 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,3281 dollar.