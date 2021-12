Europese beurzen hoger de dag uit

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na stevige bewegingen in de afgelopen drie handelsdagen, waarin het monetaire beleid en corona elkaar bestreden om de meeste aandacht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot woensdag 1,7 procent hoger op 470,86 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 2,5 procent naar 15.472,67 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 2,4 procent met een slotstand van 6.881,87 punten. De Britse FTSE steeg 1,6 procent naar 7.168,68 punten.

"De Europese beurzen hebben vandaag een aardige ommekeer gemaakt en zijn de maand december positiever begonnen dan de maand november is geëindigd", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson sprak van een "zigzaggende" beweging van de beurzen in de afgelopen handelsdagen, voornamelijk door de ontwikkelingen rond de omikronvariant van het coronavirus.

Vooral de DAX heeft volgens Hewson een sterke dag achter de rug, ondanks zorgen over de manier waarop het Duitse gezondheidsstelsel omgaat met de aanpak van de deltavariant van het coronavirus. De Britse FTSE 100-index bleef vandaag juist wat achter, zo zag de analist.

"We kunnen wat stabilisatie zien, na de forse bewegingen van de afgelopen dagen", zo zei Hewson, die tegenslagen rond omikron daarbij buiten beschouwing laat.

Volgens Hewson zijn er diverse redenen waarom de toon op de beurzen momenteel wat positiever is, waaronder uitspraken van CEO Ugur Sahin van BioNTech, dat de huidige vaccins een redelijke bescherming zouden bieden tegen de nieuwste variant, ondanks dat ze wel minder effectief zijn. "Als viroloog biedt hij een goed tegenwicht aan de alarmerende toon van CEO Stephane Bancel van Moderna, die op dinsdag nog zorgde voor een verkoopgolf."

Ook wees Hewson op uitspraken van een topman bij de Wereldgezondheidsorganisatie, die stelde dat nieuwe vaccins waarschijnlijk niet nodig zijn en dat de bijwerkingen van de nieuwe variant tot dusver mild zijn. Ook dit doet het sentiment goed, aldus de analist.

Inkoopmanagersindices van de industrieën in Europa, lieten zonder uitzondering in november groei zien. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie steeg in november van 58,3 naar 58,4. Een voorlopige indicatie wees op 58,6.

"Een sterk cijfer maskeert hoe zwaar de marktomstandigheden op dit moment zijn voor fabrikanten", zei econoom Chris Williamson van Markit in een toelichting. De vraag is goed, maar de problemen in de aanvoerketen worden in hoog tempo groter, aldus de econoom. Corona blijft een donderwolk boven de markt, waarschuwt Williamson.

In de VS wezen de cijfers Markit op een kleine groeivertraging, maar die van ISM lieten een versnelling zien.

Verder kwam er uit de VS nog een meevallend banenrapport van ADP. Vrijdag volgt het officiële rapport.

Olie noteerde woensdag tot 1,7 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,1328. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1321 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1311 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft woensdag de outlook voor de middellange termijn herhaald en houdt vertrouwen in zijn vaccinkandidaten. Het bedrijf neemt verder voor een onbekend bedrag Origimm Biotech over. Het aandeel sloot 2,4 procent hoger.

In tegenstelling tot dinsdag kleurden de belangrijkste aandelenkoersen groen. Stellantis was een blikvanger in Parijs met een plus van 5,7 procent. Het aandeel Eurofins leed een verlies van 5,8 procent.

In Frankfurt zag het aandeel Hellofresh de koers met 3,5 procent onderuit gaan en ook die van het aandeel Sartorius zakte 3,8 procent.

Tussenstand Wall Street

Bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten wonnen de Amerikaanse beurzen circa 1,5 procent.