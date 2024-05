Duitse ZEW-index verder verbeterd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment is in mei verder verbeterd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut. De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 42,9 in april naar 47,1 deze maand. De markt rekende op een indexstand van 45,9. De index voor de huidige situatie verbeterde ook verder, maar bleef nog wel negatief. Deze index ging van -79,2 naar -72,3. Bron: ABM Financial News

