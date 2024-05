Beursblik: solide resultaten bij B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft vanochtend een solide kwartaalupdate uitgebracht, waarbij de omzet hoger uitviel dan voorzien. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag in een rapport. De omzet viel 5 procent hoger uit dan de analist had voorzien. En die meevaller was ook breed gedragen, aldus de analist. De prestaties van de segmenten likeur en persoonlijke verzorging kwamen overeen met zijn verwachtingen. De belangrijke divisie Beauty boekte een omzet die circa 7 procent hoger uitkwam dan voorzien. En de kleinere segmenten Food, Health en Retail boekten een omzet in het eerste kwartaal die ruim boven de prognoses van ING lag. Hoewel B&S de EBITDA over het afgelopen kwartaal niet meldde, noemde Hollestelle de ontwikkeling van de winstgevendheid geruststellend. Zoals verwacht herhaalde B&S de vooruitzichten voor het boekjaar 2024. Wel verfijnde het de outlook voor het segment likeur licht, merkte Hollestelle op. Er wordt een herstel in deze markt verwacht in het tweede halfjaar, en dit herstel bepaalt of de omzetgroei van B&S van 5 procent dit jaar haalbaar is. ING handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 7,25 euro. Het aandeel B&S handelde dinsdag na de cijfers 0,4 procent hoger op 5,29 euro. Bron: ABM Financial News

