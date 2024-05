Beursblik: geen verrassingen bij OCI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal conform verwachting gepresteerd. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING dinsdag in een rapport. De resultaten waren volgens hem in lijn der verwachting en het is nu vooral afwachten wat de strategische update oplevert. De uitkomsten worden bij de halfjaarcijfers gepubliceerd. De betere operationele prestaties in het afgelopen kwartaal werden tenietgedaan door lagere prijzen en ongunstige weersomstandigheden, zag Demeester. Toch verwacht de analist dat het bedrijf op koers blijft om een EBITDA van 500 miljoen dollar te realiseren, indien de huidige prestaties worden doorgetrokken onder genormaliseerde marktomstandigheden. Wat de strategische herziening betreft, die werd door OCI verlengd vanwege de grote belangstelling voor de voortgezette activiteiten. OCI verwacht nog steeds dat de desinvesteringen van Fertiglobe en IFCo in 2024 kunnen worden afgerond. Dat biedt ruimte om minstens 3 miljard dollar naar aandeelhouders te laten terugvloeien met een eerste tussentijdse uitkering in contanten van 4,5 euro per aandeel in juli, onder voorbehoud van voltooiing van de Fertiglobe-transactie, aldus Demeester. ING handhaafde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel OCI handelde dinsdag na de cijfers nagenoeg onveranderd op 24,64 euro. Bron: ABM Financial News

