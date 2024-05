Update: enorme winststijging voor Tencent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet zien stijgen, terwijl de winst zelfs met tientallen procenten opliep. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. In een toelichting liet Tencent weten dat door maatregelen die werden genomen, er een basis is gelegd om met de gamedivisie weer groei te realiseren in de komende kwartalen. De omzet van Tencent steeg in het afgelopen kwartaal met 6 procent tot 159,5 miljard yuan. De nettowinst liep afgelopen kwartaal met liefst 62 procent op tot 41,9 miljard Chinese yuan, omgerekend circa 5,4 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een winst van 35,6 miljard yuan. Met uitzondering van het segment VAS, het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met online gaming, steeg de omzet in alle activiteiten van Tencent. Bij fintech was de omzetgroei 7 procent en bij online advertenties zelfs 26 procent. Bij VAS daalde de omzet met minder dan een procent. Tencent zei dinsdag op schema te liggen om voor 100 miljard Hongkong dollar aan eigen aandelen in te kopen dit jaar, terwijl het dividend ook wordt verhoogd, en er voldoende ruimte blijft om te investeren in AI en kwaliteitscontent. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

