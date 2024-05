Rheinmetall rapporteert solide eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rheinmetall heeft het eerste kwartaal van boekjaar 2024 afgesloten met een aanhoudende omzetgroei en aanzienlijk hogere inkomsten. Dit maakte het Duitse defensiebedrijf dinsdagochtend bekend. De omzet steeg met 16 procent naar bijna 1,6 miljard euro in het eerste kwartaal, ten opzichte van iets minder dan 1,4 miljard euro een jaar geleden. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten was de omzet ruim 17 procent hoger dan vorig jaar. De operationele winst bedroeg 134 miljoen euro, een stijging met ongeveer 50 miljoen euro of 60 procent ten opzichte van vorig jaar. De verbetering van het bedrijfsresultaat heeft vooral te maken met de sterke bijdrage van het vorig jaar overgenomen Rheinmetall Expal Munitions. De operationele marge van het defensiebedrijf verbeterde ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk, met 2,3 procentpunt naar 8,5 procent. De winst per aandeel uit voortgezette activiteiten daalde wel licht, van 1,21 naar 1,13 euro. Dit was voornamelijk het gevolg van belastingen. De vrije operationele kasstroom verslechterde echter ook, van 105 miljoen euro negatief naar 187 miljoen euro negatief. Rheinmetall verhoogde de voorraden en investeerde ook veel, wat negatief uitpakte voor de kasstroom. Het orderboek van het defensiebedrijf steeg aanzienlijk, met ongeveer 43 procent op jaarbasis, naar 40,2 miljard euro. Outlook herhaald Rheinmetall herhaalde dinsdag de outlook voor heel 2024. De jaaromzet zal naar verwachting stijgen naar circa 10 miljard euro. Dat was 7,2 miljard euro in 2023. Op basis van deze omzetverwachting en rekening houdend met de holdingkosten, mikt Rheinmetall op een verbetering van het bedrijfsresultaat en een operationele marge van circa 14 tot 15 procent in 2024. Dat was 12,8 procent in 2023. Analisten van Berenberg waren goed te spreken over de kwartaalprestaties, hoewel ze achterbleven op de verwachtingen. De bank merkte op dat vertragingen bij het verschepen naar de klant hiervan de oorzaak waren. De analisten denken dat Rheinmetall dit echter in de rest van dit jaar zal weten goed te maken. Het aandeel daalde dinsdagochtend na de cijfers met 3,6 procent. Echter, dit jaar is het aandeel bijna 73 procent in waarde gestegen. Bron: ABM Financial News

