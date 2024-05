AEX blijft dicht bij huis, Prosus wint

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers op het Amsterdamse Damrak doen het dinsdag rustig aan.

Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 912,03 punten, in afwachting van de Amerikaanse producentenprijzen die voor vanmiddag geagendeerd staan.

Samen met de consumentenprijzen, die morgen op het menu staan, zullen de twee datasets veel vertellen over de ontwikkeling van de inflatie in de VS, aldus marktanalisten van CMC Markets.

"Zowel de PPI- als de CPI-rapporten zullen waarschijnlijk een grote invloed hebben op de rente en de dollar", volgens CMC.

Economen gepolst door Dow Jones voorzien een stijging van de producentenprijzen in april op maandbasis van 0,3 procent. De consumentenprijzen zijn daarnaast naar verwachting met 0,4 procent gestegen, en op jaarbasis met 3,4 procent.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is het allemaal wat overtrokken. "Ja, die cijfers zullen morgen waarschijnlijk het beursbeeld gaan bepalen, maar zijn naar zijn mening helemaal niet zo cruciaal als wordt beweerd. Als ik naar de ontwikkeling van de Amerikaanse inflatie op dagbasis kijk via truflation.com, dan is de desinflatietrend in de VS niet gebroken", zei Wiersma.

Dat werd de afgelopen weken bevestigd door wat zwakkere arbeidsmarktcijfers die wijzen op een afnemende looninflatie. "Geen enkele reden voor zorgen over een oververhitting van de Amerikaanse economie en van stagflatie lijkt ook geen sprake. De Amerikaanse economie groeit gestaag verder en de groei in de rest van de wereld trekt aan, helemaal prima", aldus Wiersma.

De Duitse inflatie bleek vanochtend in april een pas op de plaats te hebben gemaakt. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 2,2 procent, net als in maart. In februari was de inflatie nog 2,5 procent. De kerninflatie daalde wel, van 3,3 procent in maart naar 3,0 procent in april.

Ook de olieprijzen bleven dinsdagochtend dicht bij huis. Zo noteerde een vat Brent olie 0,2 procent lager op 83,20 dollar.

De rentes daalden licht. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op 4,47 procent en de Duitse variant op 2,49 procent. De euro/dollar verloor licht terrein naar 1,0776.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Prosus aan kop met een winst van 2,8 procent na cijfers van Tencent, waarin de investeerder een aanzienlijk belang in heeft. Tecent meldde een omzetstijging in het eerste kwartaal, terwijl de winst met tientallen procent steeg.

AkzoNobel kon 1,3 bijschrijven.

De verzekeraars beleefden een moeilijke ochtend. Aegon, NN en ASR lieten verliezen zien van 1,4 tot 3,5 procent.

In de AMX won Just Eat 6,3 procent. Uber gaat de Taiwanese activiteiten van Delivery Hero overnemen voor 950 miljoen dollar. Dat nieuws wakkert de overnamefantasie in de sector aan, zeiden analisten van Jefferies.

Alfen won 3,5 procent en OCI steeg met 2,9 procent na de bekendmaking van de cijfers. Het bedrijf lijdt nog wel onder de lagere stikstofprijzen, maar volgens ING waren er weinig verrassingen en kunnen aandeelhouders een flinke beloning tegemoet zien.

WDP won 0,5 procent, nadat Goldman Sachs het aandeel op de kooplijst had gezet.

CTP verloor dinsdagochtend 1,3 procent.

In de AScX won Ebusco circa 4 procent. De fabrikant van elektrische bussen uit Deurne is van plan om Michiel Peters voor te dragen als co-CEO, naast oprichter Peter Bijvelds.

B&S Group won na de cijfers een procent. ING sprak over solide resultaten. Het aandeel opende nog flink lager.

Centenfonds Vivoryon sloot de gelederen met een verlies van 3,6 procent.

