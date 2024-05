DGB geeft update over deal met autofabrikant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft dinsdag een update gegeven over een optie-overeenkomst die het vorig jaar heeft gesloten met een 'toonaangevende' autofabrikant. De overeenkomst geeft de fabrikant de optie om zogeheten Verified Emission Reductions, ofwel CO2-certificaten, te kopen van DGB, zo werd in oktober vorig jaar al bekend. De optie heeft betrekking op het Bulindi Chimpanzee Habitat Restoration Project in West-Oeganda. Het exacte aankoopvolume moest uiterlijk op 31 december 2023 worden bevestigd, waarna de volledige transactie en betaling uiterlijk op 1 april 2024 moeten zijn afgerond. DGB gaf de fabrikant een verlenging tot 31 januari 2024 en op 30 januari maakte de fabrikant aan DGB de uitoefening van de optie kenbaar, "die het aankoopvolume van 240.000 koolstofeenheden bevestigde", zei DGB dinsdag in de update. "Met de uitoefening van de optieovereenkomst en het overeengekomen aankoopvolume van 240.000 koolstofeenheden is rekening gehouden in de financiële vooruitzichten van DGB", herhaalde DGB dinsdag. Het bedrijf "kijkt uit naar de afronding en zal alle nieuwe informatie aan de markt blijven communiceren zodra deze beschikbaar is." De aandelen van DGB stegen dinsdag met 12 procent. Bron: ABM Financial News

