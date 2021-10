Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 460,39 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 15.249,38 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 6.597,38 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.141,82 punten.

De markt haalde woensdag steun uit sterke Chinese exportcijfers. Uit data van de Chinese overheid bleek dat de export in september op jaarbasis met 28,1 procent is gestegen, terwijl de import toenam met 17,6 procent.

Aandelenmarkten staan de afgelopen dagen onder druk door de angst voor inflatie, wat wordt aangewakkerd door stijgende energieprijzen en aanhoudende knelpunten in de aanvoerketen.

Beleggers proberen in te schatten welk effect dit zou kunnen hebben op de steun van centrale banken aan de economie en of de hogere kosten voor grondstoffen en energie de kwartaalcijfers voor het derde kwartaal zullen drukken.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de Duitse inflatie in september op jaarbasis 4,1 procent bedroeg, tegen 3,9 procent in augustus. Daarmee is de inflatie wel lager dan de 5,4 procent in de VS.

"Op jaarbasis is de inflatie hoog, maar vergeleken met een maand geleden is de ontwikkeling toch gematigd", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer tegen ABM Financial News. Volgens Van Deijck is het trouwens ook zinnig om de inflatie niet puur als iets negatiefs voor de aandelenmarkt te zien. "We hebben jaren op een wat hogere inflatie gewacht, en moeten daar nu ook niet te bang voor zijn", zei hij. "Wel moet je kijken wat die betekent, qua risico's binnen je portefeuille, maar dat is een ander verhaal."

De industriële productie in de eurozone daalde in augustus met 1,6 procent en bleef met deze afname net onder de verwachte krimp met 1,7 procent.

De Britse industrie produceerde over augustus op maandbasis 0,8 procent meer bij een verwachte stijging van 0,2 procent. Op jaarbasis kwam de productie met een plus van 3,7 procent wel overeen met de prognose vooraf. De export en import van het land stond in de drie maanden tot en met augustus met respectievelijk 1,5 en 3,6 procent onder druk. De Britse economie groei in de meest recente ramingen in augustus met 0,4 procent, maar bleef met een krimp van 0,8 procent onder het niveau van februari 2020, net voordat de coronapandemie uitbrak.

De euro/dollar noteerde op 1,1570. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1526 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1527 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,2 procent lager.

Bedrijfsnieuws

SAP heeft na een sterk derde kwartaal de outlook nogmaals verhoogd. Het aandeel steeg circa 4,0 procent.

LVMH heeft in de eerste negen maanden een recordomzet van 44,2 miljard euro behaald, bijna de helft meer dan de 30,3 miljard euro een jaar eerder. Het aandeel won bijna 4,0 procent. Sectorgenoten Hermer International en Kering wonnen 2,7 en 1,5 procent.

In Parijs ging Capgemini ook 4,0 procent hoger, maar AXA was met een verlies van ruim 2,0 procent de sterkste daler.

In Frankfurt noteerde Porsche ruim 3,5 procent hoger, terwijl Puma ruim 2,5 procent steeg. Deutsche Bank bungelde met een verlies van ruim 4,0 procent onderaan.

In Amsterdam leverde Just Eat Takeaway 3,1 procent in na een teleurstellende kwartaalupdate. Techaandelen lieten een herstel zien, en dat pakte in de AEX goed uit, met fraaie winsten tot wel 4 procent voor halfgeleiderspecialisten ASML en AMSI en betaalbedrijf Adyen.

In Brussel was Galapagos koploper met een winst van 8,5 procent. Beurskenners moesten het antwoord schuldig blijven op de vraag wat de koers van het biotechbedrijf zo in beweging zette.



Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 4.342,41 punten en de Dow Jones index daalde 0,5 procent. Ook in de VS hadden techaandelen de wind in de rug en won de Nasdaq 0,3 procent.