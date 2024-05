VS zet forse importheffingen op Chinese elektrische auto's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse importtarief op Chinese elektrische voertuigen wordt verviervoudigd, van 25 naar 100 procent. Dit heeft de regering van president Joe Biden dinsdagochtend bekendgemaakt. De hogere heffingen "zullen ervoor zorgen dat de historische investeringen in banen die door de acties van president Biden zijn gestimuleerd, niet worden ondermijnd door een vloedgolf van oneerlijk te goedkope exportproducten uit China", zei Lael Brainard, economisch topadviseur van Biden, in een toelichting. Naast de importheffing van 100 procent op elektrische voertuigen uit China, geldt al een extra heffing van 2,5 procent voor alle auto's die naar de VS worden geïmporteerd. De maatregel van Biden richt zich ook op batterijen en zogeheten kritieke mineralen. Zo wordt het tarief op lithium-ionbatterijen voor EV's dit jaar verhoogd van 7,50 naar 25 procent, terwijl het tarief op lithium-ionbatterijen voor ander gebruik dan EV's ook zal worden verhoogd van 7,50 naar 25 procent maar pas in 2026. Daarnaast zal de heffing op batterijonderdelen dit jaar van 7,5 naar 25 procent stijgen en de heffing op natuurlijk grafiet en permanente magneten zal in 2026 van nul naar 25 procent gaan. De Amerikaanse regering verhoogt ook het importtarief op zonnecellen, al dan niet geassembleerd tot modules, van 25 naar 50 procent, aldus het Witte Huis. En vanaf 2025 wordt de importheffing op halfgeleiders verhoogd van 25 naar 50 procent. Verder verhoogt de VS de importtarieven voor scheepskranen nog dit jaar van 0 naar 25 procent en gaan ook de importheffingen op staal en aluminium omhoog naar 25 procent, van een huidig niveau van 0 tot 7,50 procent. De maatregelen van Biden komen in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november, waarin hij het opneemt tegen voormalig president Donald Trump, die tijdens zijn presidentschap ook al forse importtarieven oplegde aan China. Beleggers hoeven volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild dus niet op een mogelijke herverkiezing van Trump te wachten voor het begin van een hernieuwde handelsoorlog tussen de VS en China. "De vraag is hoe Beijing zal reageren? Een oog-om-oog escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen. Een terugval in de wereldhandel zou natuurlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde groei, daar is geen twijfel over mogelijk", zei de marktkenner van Bank Edmond de Rothschild maandag in een vooruitblik op de verwachte aankondiging van Biden. Bron: ABM Financial News

