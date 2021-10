Cannabisavontuur verpulvert winst Constellation Brands Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Constellation Brands heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de omzet zien stijgen dankzij groei bij zijn biermerken zoals Corona en Modelo, maar zag de winst verdampen door een afwaardering op een investering in cannabisdochter Canopy Growth. De nettowinst daalde van 512 miljoen naar 1,5 miljoen dollar, door een afwaardering van het Canadese Canopy Growth net 590 miljoen dollar. Constellation Brands investeerde in 2017 in het cannabisbedrijf en boekte daarop in totaal al 224 miljoen dollar verlies, afgezien van de afwaardering in het afgelopen kwartaal. Zonder die afboeking en het negatieve resultaat van Canopy daalde de winst per aandeel van 2,62 dollar een jaar eerder naar 2,52 dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op 2,79 dollar per aandeel. De omzet exclusief accijns steeg van 2,26 miljard naar 2,37 miljard dollar, wat beter was dan de door analisten verwachte 2,3 miljard dollar. De omzet uit merkbieren zoals Corona Extra en Modela Especial steeg 14 procent tot 1,86 miljard. Wijn en sterke dranken leverden 18 procent minder omzet op dan een jaar eerder, met 510 miljoen dollar. Dit kwam doordat het bedrijf stopte met een deel van de producten. Autonoom groeide deze tak met 15 procent. Constellation Brands rekent voor het lopende boekjaar op een nettowinst van 0,30 tot 0,60 dollar per aandeel en op een aangepaste winst, dat wil zeggen zonder Canopy Growth, van 10,15 tot 10,45 dollar per aandeel. Dat is iets meer dan de gemiddelde analistenverwachting van 10,05 dollar per aandeel en ook iets hoger dan de eerdere indicatie van het bedrijf van 10,00 tot 10,30 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.