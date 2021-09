Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van het rentebesluit en de renteverwachtingen van de Federal Reserve, die vanavond bekend worden gemaakt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,7 procent op 459,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 15.453,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 6.617,95 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,1 procent naar 7.059,91 punten. "De Fed staat voor een enorme uitdaging om te bepalen waar de rente de komende paar jaar heen gaat", aldus Steven Bell, hoofdeconoom van vermogensbeheerder BMO GAM. "De inflatie ligt nu boven de 4 procent. Als die opnieuw oploopt, zal de Fed serieus nadenken over een renteverhoging begin 2022", denkt Bell. Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,4 procent in het groen op 71,47 dollar, terwijl voor een november-future Brent 75,22 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1731. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1727 op de borden. Bedrijfsnieuws De koers van het aandeel Volkswagen noteerde 2,2 procent hoger. Traton, de vrachtwagenbouwer van Volkswagen, heeft woensdag gewaarschuwd voor het tekort aan halfgeleiders en andere onderdelen. Door deze tekorten zullen de verkopen in het lopende derde kwartaal "significant" lager uitvallen dan verwacht, vooral in september. Ook waarschuwt Traton dat de tekorten de komende maanden en zelfs volgend jaar zullen aanhouden. Overigens meldde Traton ook dat de vraag naar diens vrachtwagen op dit moment juist erg goed is. In Parijs kleurde het bord van de hoofdaandelen groen met een winst van meer dan 4 procent voor het aandeel ArcelorMittal, die daarmee de winnaars aanvoerde. Verliezen bleven bepekt tot de koersen van acht aandelen onder aanvoering van Eurofins, waar 1,6 procent afging. Beursnieuweling Universal Music Group levert na de goede start op dinsdag vandaag 1,6 procent aan beurswaarde in. Met een koers van 24,70 euro zit UMG nog altijd ruim boven de introductiekoers van 18,50 euro. UBS is woensdag gestart met het volgen van UMG met een Neutraal advies en een koersdoel van 25,00 euro. In Frankfurt noteerden van de hoofdaandelen zeven een lagere koers, hier met Zalando aan het hoofd, dat 3 procent prijs moest geven. Het aandeel Hellofresh werd het best beloond met een winst van bijna 4 procent. De koers van het aandeel Sartorius steeg 3,4 procent. In Londen deden de grondstoffenaandelen het goed. Mijnbouwer Angola American won 3,3 procent en sectorgenoot Antofagasta 5,1 procent. Oliereus BP werd 2,7 procent duurder en Royal Dutch Shell bijna 2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het groen. De S&P500 index steeg dinsdagavond 0,1 procent tot 4.360,96 punten. Technologiebeurs Nasdaq klom 0,4 procent naar 14.773 punten en de Dow Jones-index stond nagenoeg vlak op 33.962 punten. Bron: ABM Financial News

