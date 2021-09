Websuper Picnic haalt 600 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Online supermarkt Picnic heeft in een nieuwe financieringsronde 600 miljoen euro opgehaald om zijn groei te versnellen en de duurzaamste boodschappen bezorgservice van Europa te worden. Dit werd donderdag bekendgemaakt. De Bill & Melinda Gates Foundation Trust leidde de financieringsronde. Ook bestaande aandeelhouders deden mee. De nieuwe investering moet een versnelde uitrol van Picnic in Europa mogelijk maken, vooral in Duitsland en Frankrijk. Investeringen in gerobotiseerde distributiecentra, elektrische voertuigen en een team van software-ontwikkelaars zijn nodig voor de langetermijngroei, aldus Picnic. Daarnaast wordt de investering gebruikt voor verdere technologische innovaties om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.