Beursblik: ING verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag in een vooruitblik op de halfjaarcijfers van Just Eat Takeaway het koersdoel voor de maaltijdbezorger verlaagd van 130,00 naar 125,00 euro, maar herhaalde wel de koopaanbeveling. Analist Marc Hesselink wees op de toevoeging van GrubHub en het veel groter dan aanvankelijk verwachte verlies voor 2021. "We zien nog altijd een erg aantrekkelijke belegging voor de lange termijn en we menen dat JET stevig ondergewaardeerd is, zowel ten opzichte van de marktwaarde als in vergelijking tot sectorgenoten." De Amsterdamse maaltijdbezorger blijft ook op de favorietenlijst van ING. Just Eat Takeaway publiceert de halfjaarcijfers op 17 augustus. Het aandeel noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 71,83 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

