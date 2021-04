Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 438,98 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.221,79 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.305,91 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent hoger op 6.975,42 punten.

Daarmee negeren beleggers een matte sessie in Azië, nadat het sentiment enigszins is afgekoeld na recente bemoedigende macrocijfers en solide bedrijfswinsten. Risico's, zoals de stijgende inflatie en een heropleving van de coronapandemie in sommige delen van de wereld, drukken op het sentiment.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economie in de eurozone in het eerste kwartaal iets minder hard is gekrompen. Op kwartaalbasis kromp de economie 0,6 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een krimp van 1,8 procent.

Tevens werd bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in april harder zijn gestegen. De inflatie steeg naar 1,6 procent. De werkloosheid daalde de eurozone in maart nipt. Het werkloosheidspercentage bedroeg 8,1 procent, tegen 8,2 procent een maand eerder.

"De eurozone maakte een tweede technische recessie door terwijl de inflatie stijgt", zei econoom Bert Colijn van ING. "De onderliggende veerkracht toont aan dat de economie klaar is voor zijn ietwat late start van het [pandemie] herstel, wat betekent dat het beeld van een matte economie in de eurozone snel zal veranderen", voegde hij toe.

De Duitse economie is in het eerste kwartaal op kwartaalbasis gekrompen met 1,7 procent en met 3,0 procent op jaarbasis. De Franse economie groeide het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 0,4 procent, maar noteert nog steeds 4,4 onder het pre-coronaniveau in het vierde kwartaal van 2019.

De Franse consumentenprijzen zijn in april verder opgelopen met 1,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis.

De euro/dollar noteerde op 1,2096. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2115 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2118 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,3 procent lager.

Bedrijfsnieuws



Het aandeel AstraZeneca steeg 3,6 procent. De verkoop van belangrijke kankermedicijnen compenseerde in het eerste kwartaal voor de tegenvallende resultaten van zijn omstreden coronavaccin. De farmaceut herhaalde zijn outlook voor het hele boekjaar.

Signify steeg 6,9 procent, nadat het verlichtingsbedrijf een wisntverdubbeling rapporteerde over het eerste kwartaal. De omzet werd aangejaagd door de divisie connected home en een herstel in China, evenals verbeteringen in andere regio's.

British American Tobacco en Imperial Brands stegen beiden 1,8 procent, na mediaberichten dat miljardair Kenneth Dart belangen van respectievelijk 7 procent en 3 procent in de twee tabaksbedrijven heeft genomen.

Barclays verloor 5,2 procent. Hoewel de Britse bank de verwachtingen overtrof, dankzij een sterke daling van de voorzieningen voor slechte leningen, daalden de rentebaten.

BNP Paribas daalde 1,1 procent, ondanks beter dan verwachte winstcijfers, geholpen door sterke prestaties bij de investeringstak.

Swiss Re wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen naar winst, waarbij verliezen in verband met het coronavirus en natuurrampen, werden gecompenseerd door sterke onderliggende prestaties in alle activiteiten. Het aandeel won 4,0 procent.

Nestlé heeft overeenstemming bereikt met KKT&Co over de overname van een aantal merken van The Bountiful Company voor 5,75 miljard dollar. Het aandeel steeg 0,3 procent.

Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,4 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,7 procent hoger op 4.211,47 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het groen op 34.060,36 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.082,55 punten.