Liveblog: Volker, Alfen, Aalberts & GLPG

Update 10:15 uur: China: "Kalm aan met bitcoin"

Citaatje Reuters, China wijst er nog even op dat bitcoin weliswaar blockchain is, maar dat blockchain niet bitcoin hoeft te zijn.

Chinese state media urged investors to remain rational and not take Beijing’s support for blockchain as a boost for virtual currencies, after comments by Chinese President Xi Jinping drove up shares in blockchain-related firms and the price of bitcoin.

De boodschap komt vooralsnog niet aan? Daar waar dit weekend bitcoin en andere crypto's uit hun dak gingen van de Chinese president die zei vol te willen inzetten op blockchain, is er nu geen reactie. Getuigt van kracht? Op naar de volgende voetzoeker maar weer die de koers ineens een klap hoger of lager zet.

Update 09:45 uur: Advies

De zuinige adviezen voor Galapagos zijn vooralsnog aan dovemansoren gericht. Het fonds stijgt tegen de markt. Opvallend dat ABN Amro Aalberts verlaagt? Juist nu er een gedeeltelijk handelsakkoord VS-China zit aan te komen en de Duitse economie misschien bodemt. Air France-KLM reageert ook lauw?

Aalberts: hervatten sell en €31 - ABN Amro

Galapagos: naar €189 van €195 (buy) - KBC

Galapagos: naar $153 van $160 - RBC

ING: naar €12,20 van €12,50 - Citigroup

Philips: naar €39,40 van €42 - JP Morgan

Air France-KLM: naar €14 van €11 (buy) - Kepler Cheuvreux

Eerder gaf ik naar hold van buy af voor Aalberts, maar dat was verkeerde informate. Excuses.

Update 09:30 uur: Alfen en VolkerWessels

Twee fondsen die er uit springen op het Damrak. Excuses gemist, Alfen heeft een trading update en die valt goed.

Dan VolkerWessels, is dit het? Het forum spreekt daar wel van, maar waarom daalt dan BAM en doet Heijmans niet veel? Ik weet het even zo gauw niet. NOS:

Het RIVM moet zo snel mogelijk bepalen wat een veilige norm is voor het giftige PFAS in de bodem. Staatssecretaris Van Veldhoven wil uiterlijk 1 december duidelijkheid, zodat bouwprojecten weer kunnen doorgaan.