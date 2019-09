Update 10:00 uur: Rustig aan

Even kort, over een uurtje praat Niels u in zijn fondsenrondje bij.

Prinsjesdag heeft altijd n.u.l. impact op Damrak, ik verklap t maar vast. Voorzichtig herstel #AEX nu dankzij defensieve waarden. Cyclicals en financials dalen nog. Rentes 1-2 bp's hoger, #WTI -1,0% en #Brent -0,2% pic.twitter.com/UZDKSajj73 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 17, 2019

Update 09:45 uur: Olie-trades

Voor wie kort op de bal speelt en om inspiratie verlegen zit.

A jump in oil prices is creating trading opportunities in these investments, according to @TheAroraReport https://t.co/6LlMJcI0Ar — MarketWatch (@MarketWatch) September 17, 2019

Copy paste, voor de pure handel lijkt het me dat u te laat bent, als u nu nog een keer in actie schiet, maar misschien wel voor een volgende keer. Okee, wat er nu is gebeurd is zonder precedent, maar er is wel eens vaker wat op die markt.

Is er ook nog een trade waarvan u wist dát. Verhogingen, zijn de oliejongens altijd vlug mee. Verlagingen...

Benzine een cent duurder na aanval op Saoedische olievelden: https://t.co/AsMLQPwPdS — NU.nl (@NUnl) September 17, 2019

Update 09:30 uur: GV en WDP

Voorzichtig herstel Damrak vandaag onder leiding van vooral defensieve waarden. Kou nog niet uit de lucht dus. Hie zijn de eerste adviezen van vandaag.