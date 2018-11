Liveblog: Altice...

Update 10:30 uur: Carlos Ghosn

Die zien we wellicht niet meer terug...

JUST IN: Ghosn may be sentenced up to 10 years in prison, says Shin Kukimoto, deputy chief prosecutor at Tokyo’s Prosecutors Office.



Here's what we know #????? #????? pic.twitter.com/z2Ihxq88Us — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 22 november 2018

Dat zat er in? Het ziet er vooralsnog ook niet naar uit dat Renault, Nissan en Mitsubishi hun samenwerkingsverband opzeggen, waarvan de gevallen de CEO de vader was. Ze hebben elkaar te zeer nodig, is de heersende opinie in de markt.

Nissan and Renault shares are paring their losses in Europe as board meeting continues over the fate of the carmakers' chief, Carlos Ghosn https://t.co/eunOiID6SL pic.twitter.com/gC51L9MRb5 — Bloomberg Markets (@markets) 22 november 2018

Update 10:00 uur: Bouw

Legt u de cijfers van onze bouwers er maar naast, klinkt allemaal niet onbekend in de oren.

Omzet bouwsector opnieuw gestegen in het derde kwartaal van dit jaar. Met hoeveel procent t.o.v. een jaar eerder? https://t.co/pfYpuikUSn pic.twitter.com/bkfro6gGoC — CBS (@statistiekcbs) 22 november 2018

Update 09:30 uur: Altice

Zien we vaker de laatste tijd. Eerst een valse en daarna de echte beweging, zoals dat onder handelaren heet. En hoe. Credit Suisse waardert het aandeel al af van €2,50 naar €2,15. Enfin, hoe wispelturig is dit. Pre-market gingen standjes van -3,5% rond en de koers opende tot +2%. En nu dit. Reuters meldt nog:

22-Nov-2018 09:03:30 - ALTICE EUROPE ATCA.AS SHARES FALL, TRADERS SAY OVERALL PROFIT NUMBERS LOOKED ON WEAK SIDE

#Altice heeft vandaag comedy caper corvee. Opende nog hoger op wisselende Q3's en outlook, maar intussen ligt handel stil bij -15% #AEX pic.twitter.com/zDOq5QVN3E — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 november 2018

Nico schrijft:

Altice blijft daarmee een zeer risicovol aandeel met een enorm hoge leverage. Als het uit haar as herrijst, kan het een spectaculair aandeel worden in 2019 en verder. En er is altijd nog overnamefantasie als straks de Franse telecommers verder spreken over eventuele verdere consolidatie.

Waarvan akte.