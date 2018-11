Vooruitblik: Tussen hoop en vrees

Zowel ING als ABN Amro gaven vrijdag al een persbericht uit hoe zij de European Banking Authority stresstest zijn doorgekomen. Niet dat iemand daar aan twijfelde met al die buffers, maar goed. De oranje bank meldt:

Under the hypothetical baseline scenario and EBA’s methodological instructions, ING Group would have a fully loaded common equity Tier 1 capital ratio (CET1) of 13.99% in 2020.

Under the hypothetical adverse scenario and EBA’s methodological instructions, ING Group would have a fully loaded CET1 ratio of 10.70% in 2020.

ING Group published an actual fully loaded CET1 ratio of 14.51% per 31 December 2017. As of 30 September 2018 ING Group reported a fully loaded CET1 ratio of 14,0%.

De groengele bank zegt:

EBA heeft een EU-brede stresstest uitgevoerd die onder het ongunstige scenario resulteert in een daling van de CET1 kapitaalratio met 2,68% naar 14,85% eind 2020

Uitgangspunt van de stresstest was een CET1 ratio van 17,53%, gecorrigeerd voor IFRS9, per eind 2017.

Het resultaat van de stresstest voor ABN AMRO kwam in het basisscenario uit op een CET1 kapitaalratio van 19,70%, en in het ongunstige scenario op een CET1 kapitaalratio van 14,85%, beide per eind 2020.

Intussen staan beide aandelen er slecht tot dramatisch voor dit jaar. Groeivertraging, exposure naar moeilijke markten en landen, EU-toestanden en misschien koudwatervrees na de kredietcrisis zijn wellicht de grootste boosdoeners. Hier ABN Amro dat liefst 6,5% dividendrendement doet. Erg veel, duidt op wantrouwen?

Deze week heeft de bank cijfers en in Reuters lees ik een consensus af van een winst per aandeel van €0,61. Verder eens zien hoeveel er in de stroppenpot zit. Want niet iedere lening wordt terugbetaald. Kijk, als iedereen dát altijd netjes deed, waren er heel wat minder financiële crises.

Voor ING is het verhaal nog erger. U beurt wel 5,9% dividendrendement. Koerswinstverhoudingen zijn niet gebruikelijk bij banken, maar u kunt ze allebei tegen 8,5 keer de winst kopen. Klinkt als een koopje, maar het is normaal. Want banken hebben dubbel zoveel risico: dat van henzelf en hun klanten.

Veiligheid is een illusie

Zijn onze banken veilig, gaan ze nooit meer failliet, veroorzaken ze geen financiële crisis meer en leven we allemaal nog lang en gelukkig? Nee, bankieren was, is en wordt nooit veilig. Eén slechte lening kan een gezonde bank zomaar doen omvallen, iets kan het vertrouwen in bank in één seconde laten verdampen et cetera.

Vooral dat. Er kunnen nog zoveel toezichthouders, strenge regels en torenhoge buffers zijn, een credit crunch hier of verdampend vertrouwen daar kunnen de hele boel zo weer omver trekken en ons in een volgende crisis storten. Gebeurt zelden, maar het kan. En wellicht dit keer eerder door een gebrek aan dan door te veel risico?

Het is iets wat onopgemerkt aan het grote publiek is voorbij gegaan. Want óf banken onder (zelf)controle staan. Sterker nog, er is geen normaal gesprek meer mogelijk met een bankier. Het is allemaal disclaimers, advocaten, communicatietypes en voor het minste of geringste toesteming vragen. Bij voorkeur in drievoud.

Dit alles komt voor uit de heilige drang van de maatschappij en overheid om die wispelturige markten te temmen. Blijkbaar kunnen we er niet tegen en willen we er niet aan wennen dat alle economische en financiële lijntjes alleen per saldo van linksonder naar rechtsboven lopen en niet in een mooie, rustige rechte lijn.

Misschien is dat intussen wel een permanente put die onder de markten ligt: als de beurzen onverhoopt zwaar gaan dalen, springen onmiddelijk overheden en centrale banken weer te hulp. Het Chinese model zeg maar voor het gemak, dat het westen na 2008-2009 kopieerde met steunaankopen, toezicht en regels.

Ik ben zelf ouderwets en zieke markten moet je laten uitzieken, vind ik. Wel zo gezond. Gewoon even een quick and dirty bearmarket van negen maanden à anderhalf jaar om te snoeien en weer een gezonde bullmarket van een jaar of wat met enorme rendementen te kunnen opbouwen. Al vier eeuwen beproefd recept.

Dip, bearmarket of?

Over bearmarket geproken, is die eral en hoe staan we er voor na de slechte afgelopen maand? Nee, die is er nog niet en er was herstel eind deze week - maandag zette de AEX voorlopige bodem 500,45 neer - maar de dikke minnen staan er nog. Geen paniek Arend Jan, denkt u nu, de eindejaarsrally komt ons redden.

Inderdaad, de koersen doen het meestal (maar niet altijd) goed richting het jaareinde. Dat valt zelfs statistisch op. U ziet dat u hier alleen zo bitter weinig mee opschiet, want gemiddeld komt oktober ook op een plus uit. Dat is dit jaar niet veel mensen gelukt met louter en alleen een long only portfolio:

Maar waarom ook niet? Misschien schudden de beurzen de zorgen wel weer van zich af, zoals ze tot nu toe iedere keer weer deden deze bullmarket anno 2009. Zeker nu is er genoeg om u druk over te maken, want deze week is er een flinke potentiële voetzoeker met dinsdag de Amerikaanse midterm verkiezingen.

Behouden de Republikeinen van president Donald Trump de meerderheid in Huis van Afgevaardigden en Senaat in het Amerikaanse Congres, dat is de vraag. Nu is op zich zo'n verkiezing niet meteen van invloed op omzet, winst en vooruitzichten van onze aandelen, maar politieke impasse in het Capitool is wel een schrikbeeld.

Als bedrijven en consumenten voorzichtig worden door mogelijke ruzie en patstelling in Washington en de hand op de knip houden, kan het zijn gebeurd met het zonnige economische beeld in de VS. Dit is het worst case scenario. Want het is niet uniek. President Barack Obama werkte ook acht jaar met een tegenwerkend parlement.

Wel kan er dinsdag even wat shock and awe zijn op alle markten - valuta, vestrentend, aandelen en commodities - als de uitslagen verrassen, of diepgaande consequenties kunnen hebben. Meestal loopt het er echter wel weer uit - zie Brexit - en vergeet nóóit dat beurzen uiteindelijk winsten en geen politiek inprijzen.

Verder bepaalt u zelf uw voorkeuren maar. Ik bemoei me er niet mee, geen Amerikaan die het ook maar iets interesseert wat het buitenland van hen vindt:

The White House is bracing for GOP midterm losses and an exodus of staff, sources say https://t.co/UaJlgPYu46 — Bloomberg (@business) 3 november 2018

Hoe staan de beurzen er bij aan de vooravond van? Daar bemoei ik me wel mee. Ik trek twee lijntjes:

Vanaf de top dit jaar tot het laagste punt vrijdag

Vanaf de bodem eind oktober tot de hoogste stand vrijdag

Het zijn forse percentages, maar eigenlijk valt het internationaal gezien wel mee. De AEX is best een defensieve index. Geen wonder met Royal Dutch Shell en Unilever aan boord die momenteel samen goed zijn voor 31,7% van het indexgewicht.

De AEX is er met die daling vooral goedkoper op geworden. En flink ook. Of het een koopje is, weten we pas achteraf:

België zat officieel in een bearmarket, maar is aardig hersteld:

De Duitsers hebben het er ook moelijker mee dan wij. Met name de almachtige autobouwers zijn gevoelig voor de handelsoorlog.

De Eurostoxx 600 is vergelijkbaar met de AEX. Even tussendoor: de percentages mogen er zijn, maar we moeten niet overdrijven. Dit is gewoon even een dalinkie die bij het beursmeubilair hoort. Natuurlijk kan dit het begin zijn ván, maar dat hoort u heel wat vaker dan dat het daadwerkelijk gebeurt. Bijna nooit dus.

En toch is het spannend met een belangrijke verkiezing in de VS dinsdag en de S&P 500 die er zo bij dweilt:

Dat geldt al helemaal voor technolgie-index Nasdag 100, die sneller, harder en dieper handelt dan het marktgemiddelde. In een maand tijd van all time high naar maximaal -15% en weer voor bijna de helft terug.

Beijing hoefde deze week alleen maar nadrukkelijk een keer haar keel flink te schrapen - iets met beloofde steunmaatregelen - en de Shanghai Composie maakte rechtsomkeert. U weet waarom die index zo slecht ligt: de handelsoorlog met de VS raakt het Chinese bedrijfsleven en de economie vertraagt nadrukkelijk.

Ik weet niet of China het herdenkt, maar de komende drie maanden is het veertig jaar geleden dat Deng Xiaoping de macht greep in Beijing na de impasse na de dood van Mae Zedong en de (economische) hervormingen begon die het land bracht waar het nu staat. Is er nu een volgende stap nodig, ofwel de grenzen echt open?

President Xi to face world tired of empty promises at big China trade fair. https://t.co/vdgpBIT3iQ — Bloomberg (@business) 3 november 2018

In ieder geval is de Shanghai Composite aan een leuk ritje bezig. Het kan ook nog - wat hebben we die term lang niet gehoord - een suckerrally zijn, ofwel een opgang in een neergang die iets te enthousiaste stieren een kopje kleiner gaat maken.

DFe MSCI World Index in de standaard dollars nog even. Niet leuk, maar ik ken ergere grafieken. U ook.

Hetzelfde geldt voor de MSCI Emerging Markets Index.

Agenda

Behalve die verkiezingen is er nog een agendapuntje uit de VS deze week: een Fed-rentebesluit. De consensus (92,8%) gaat uit van een onveranderde Fed Fund Rate van 2-2,25%, maar wat zegt het persbericht? De Fed heeft met zoveel woorden beloofd dat in december de volgende verhoging is, maar is er misschien voorbehoud?

Dat is waar de markten donderdag (en niet woensdag) naar op zoek zijn, want er zijn behalve president Donald Trump meer mensen en instellingen niet blij met het (stijgende) rentepad zoals die er nu ligt. Dat blijkt ook uit de consensus, slechts 72,6% gelooft nu dat die verhoging er op 19 december ook echt komt.

Verder zijn er weer veel Q3-cijfers, maar het zwaartepount - de grootste en belangrijkste namen - van het rapportageseizoen ligt alweer achter ons. Wie zijn er bij ons?

ABN Amro

Ahold Delhaize

Vopak

BAM

Boskalis

IMCD

PostNL

Eurocommercial Properties

Hunter Douglas

Kendrion

Sif

Ctac

DPA

Verder kent de agenda behalve inkoopmanagersindices niet al te spannende items. Die PMI's zijn echter toch wel een dingetje aan het worden, zeker in de EU. Ze lopen maar terug. Italië staat zelfs economisch al stil. Zo kom ik weer bij het begin van mijn verhaal uit. In december koopt de ECB voor het laatst (staats)obligaties.

Als het goed is volgt dan in september volgend jaar de eerste renteverhoging in zo'n beetje tien jaar... Of de EU zit dan intussen in die recessie waar iedereen op wacht. Dan zijn meteen alle overheidsbegrotingen weer uit het lood, is er paniek en onhehagen en kan de bank meteen weer gaan stimuleren :-)

Eurozone Manufacturing #PMI comes in at 52.0 for Oct (52.1 - FLASH). Exports fall for the first time in nearly 5 and a 1/2 years. Trade concerns see confidence fall to lowest since late 2012. More here: https://t.co/Ma2wdaOXzK pic.twitter.com/49gIBzMx5q — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) 2 november 2018

Hier de hele agenda, gezellig scrollen met het héle gezin:

5 nov

08:00 PostNL Q3-cijfers

08:00 Vopak Q3-cijfers

08:00 DPA Group Q3-cijfers

16:00 VS ISM non-Manufacturing PMI okt 59,5



6 nov

06:30 Nederland inflatie CPI okt

08:00 Eurocommercial Properties AVA

08:00 Hunter Douglas Q3-cijfers

08:00 Deutsche Post Q3-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders sep -0,6% MoM

09:45 Italië services PMI okt 52,0

09:50 Frankrijk services PMI okt 55,6

09:55 Duitsland services PMI okt 53,6

10:00 EU services PMI okt 52,7

VS verkiezingen



7 nov

08:00 Ahold Delhaize Q3-cijfers

08:00 IMCD Q3-cijfers

08:00 ABN Amro Q3-cijfers

08:00 Kendrion Q3-cijfers

09:00 Intertrust notering €0,30 ex-dividend

08:00 Duitsland industriële productie sep 0,1% MoM

18:00 Bpost Q3-cijfers



8 nov

08:00 Ctac Q3-cijfers

08:00 BAM Q3-cijfers

08:00 SIF Q3-cijfers

08:00 Commerzbank Q3-cijfers

09:00 Eurocommercial properties notering ex-dividend

09:00 Coca-Cola European Partners €0,26 ex-dividend

14:30 VS wekelijkse jobless claims 215K

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Walt Disney Q3-cijfers



9 nov

02:30 China inflatie PPI okt 3,4%

02:30 China inflatie CPI okt 0,2% MoM

06:30 Nederland industriële productie sep

08:00 Allianz Q3-cijfers

08:00 Eurocommercial Properties Q3-cijfers

08:00 Air France-KLM traffic okt

08:00 Boskalis Q3-cijfers

10:30 VK BBP Q3 0,6% QoQ

10:30 VK industriële productie sep 0,1% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan nov 98,0

16:00 VS groothandelsvoorraden sep 0,3% MoM

Loop ik nog een paar aandelen bij langs die bij ons met Q3's komen. Kijk even mee in Reuters, vorige week zette een analist Boskalis op een dikke sell (en verlaagde de winstverwachting?), maar die vind ik verder niet terug in de data. U ziet dat maar een paar marktvorsers het aandeel volgen, dus zoiets hakt er in.

De reden waarom ik deze data geef, kijk goed naar de winstverwachting voor Boskalis. Ineens een streep naar beneden. Spannend dus met die cijfers, duim voor een net zo mooie outlook als Brunel vrijdag. Er staat 8,6% netto-short uit bij Boskalis, maar alle insiders kochten dit jaar dik bij. Van hun eigen geld.

Ondanks de koersdaling is het aandeel behoorlijk aan de prijs. Kan een koopje zijn als er weer gouden jaren aanbreken voor het concern, maar duurkoop als het blijft kwakkelen.

Winst en omzet lopen nog lekker op, Ahold Delhaize laat een grafiek uit het boekje zien. Er zijn zeker een miljoenmiljard bedreigingen en concurrenten, maar is het ooit anders geweest voor de Zaanse grootgrutter? Tot dusverre sprong ze daar meestal als winnaar uit. Hé, moet het concern niet met een strategie-update komen?

In ieder geval wordt deze week €0,37 winst per aandeel en €15,6 miljard omzet verwacht.

Vopak heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd, gesaneerd en op de beurs geïncasseerd om de komende jaren te oogsten. Of dat lukt, krijgen we deze week misschien aanwijzingen voor. De verwachtingen lopen in ieder geval op.

IMCD laat helemaal een mooie grafiek zien, wat vooral daalt is de waardering. Niettemin is die nog fors. Bij deze voormalige Internatio-Müller afsplitsing is er wellicht nog een bonus, het fonds maakt kans op een plekje in de AEX volgend jaar. Moet die koers natuurlijk niet blijven dalen.

Nog even twee publiekslievelingen. PostNL doet nu 9,1% dividendrendement. Dat is veel te hoog, ofwel de beurs vertrouwt het niet dat het houdbaar is. Krimpende post, lucratieve pakjes en een wispelturige overheid zijn hier de basisingrediënten. Ik zou geen andere reden dan het dividend weten om hierin te beleggen.

Zelfs als dat wordt gehalveerd is het nog mooi. Ja, ik verwacht ook dat de staat PostNL niet snel zal laten omvallen, maar ik weet niet of dat in dat extreme geval ook voor haar aandeelhouders geldt. Morgen wordt een stuivertjes winst per aandeel verwacht bij €710,6 miljoen omzet.

Geen nieuwe afschrijving op die zee- of geldwegsluis in IJmuiden?! Hoopt en bidt allen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Ook cijfers BAM deze week en dat is weer vooral hopen dat er geen onverwachte voetzoekers en gillende keukenmeiden zijn. Als het nou eens één keertje allemaal mee zit, als is het maar voor één keertje...

Eerlijk zeggen, is dat ook de reden dat u in het aandeel zit? Het balletje moet toch een keer op groen vallen.

Vrijdag nabeurs had Berkshire Hathaway nog Q3's en Warren Buffett zat al in dat kwartaal aan de koopkant. Dan is hij zijn eigen uitspraak indachtig - be greedy when others are fearful - in oktober zeker als een gek gaan graaien? Hij bulkt van de cash. Helaas, dat weten we in januari pas, of hij moet het zelf eerder verklappen.

Sluit ik zoals iedere week weer af met de vooruitblik van Corné:

Tot slot nog even dit. Idem dito voor CEO van het jaar verkiezingen, Stan Huygens Journaal et cetera. Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.