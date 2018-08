Update 14:45 uur: Flow Traders

Ondanks dat de volatiliteit vandaag met 13% oploopt naar 13,96 punten, behoort Flow Traders met een min van 2,2% tot de verliezers van het Damrak. Het blijft altijd gissen naar oorzaken hiervoor, zeker als er weinig tot geen nieuws is rondom het aandeel.

We pakken daarom eens de grafiek van Flow Traders erbij en zetten daar de AEX-volatiliteitsindex naast. Behalve dat beide lijnen aardig met elkaar correleren, zien we dat de volatiliteit er een beetje uit aan het lopen is.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Laten we eerlijk zijn, Flow Traders gaat pas echt geld verdienen bij een volatiliteit van meer dan 20 punten. Dat hebben we gezien in het eerste kwartaal, toen deze even uitkwam tot boven de 35 punten. Dit leidde tot een kwartaalwinst van €2,36.

Nu de beweging eruit loopt, zien we dat het voor Flow Traders ook steeds moeilijker wordt om geld te verdienen. In het afgelopen kwartaal werd er slechts €0,36 verdiend. In deze periode hobbelde de volatiliteitsindex tussen de 10 en 15 punten.

We zien vandaag dat de volatiliteit oploopt van 12,34 naar 13,54 punten. Hier gaat Flow Traders niet ineens bakken met geld door verdienen. Misschien dat de lagere koers hiermee verklaard kan worden.

Overigens oogt de waardering van 8,4 keer de winst voor 2018 goedkoop, maar dan moet er volgend jaar wel zo'n kwartaal komen, zoals we hadden in het begin van het jaar. Komt die er niet, dan kan de koers zomaar zakken naar de €20.

Maar als we aan de andere kant een jaar krijgen zoals in 2008, dan zou Flow Traders zomaar €10 euro per aandeel kunnen verdienen, waardoor er misschien wel €75 op de borden komt te staan. Dit maakt het allemaal zo onvoorspelbaar.

(Niels Koerts. Full disclosure: long Flow Traders)

Update 13:45 uur: Microsoft

Wat weet CEO Satya Nadella dat wij nog niet weten...? Naar het waarom kunt u slechts gissen. Het betreft een onaangekondigde verkoop, dus niet iets met een lock-up of wat voor programma dan ook. U weet hoe het werkt met insider trades, ofwel de aan- en verkopen van board-members en commissarissen.

Die weten vaak net even wat meer dan u en ik en hebben derhalve ook een wat beter trackrecord. Als ik dit tik staat Microsoft pre-market op -0,1% op welgeteld ruim 800 stukljes. Peanuts dus.

Dit is een vrij dikke insider trade, ongeveer eenderde van zijn bezit #Microsoft pic.twitter.com/F5vggqdA9T — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Zeg het maar:

Wellicht vindt ie aandeel tikje duur geworden (rood = koerswinstverhouding) , of de winst- (blauw) en omzetgroei (groen) vlakt af. Paars is dividendverwachting en oranje is koers pic.twitter.com/36fPlO2J8u — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Update 09:15 uur: Imploding markets? Valt mee

Olies, Unies, Ahold, Heineken en Unibail dus:

Damrak is open en geeft klassiek beeld van defensief vs cyclisch #AEX pic.twitter.com/avPaQX2BMM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Aan de andere kant van de Chinese beursmuur:

De emerging bondjes (hier tienjaars) gaan ook de immer hongerige beurs shredder in, maar itt tot vrijdag is er vandaag geen vlucht in veilig AAA-papier (bijv VS, Duitsland en wij) #AEX pic.twitter.com/39lt6EepMe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Want:

Wow, emerging markets around the world are getting pummeled as Turkey’s lira hits new record lows



via @saumvaish @Birdywordhttps://t.co/Zra5chHuPF pic.twitter.com/ofCIGnWMCC — Steven Russolillo (@srussolillo) 13 augustus 2018

En dat is niet van vandaag op gisteren, wel een versnelling van de trend. Wie zie daar make the dollar great again?

Muntebewegingen tegenover de USD, voorbije 12m



Venezuela: -2,000,000%

Soedan: -168%

Turkije: -67%

Argentinië: -65%

Angola: -57%

Iran: -30%

Brazilië: -21%

Ethiopië: -18%

Pakistan: -17%

Rusland: -13%

Zweden: -12%

Tunesië: -11%

Nicaragua: -8%

Indonesië: -8%

Haiti: -8%

India: -7% — Tom Simonts (@TSimonts) 13 augustus 2018

Zelfs ben ik ook een beetje (te?) laconiek over die Turkse crisis, maar misschien dat deze u luitjes ietwat hoger aan slaat (zou ik wel doen):

This Goldman index shows limited risk of a spillover from the Turkish lira's plunge https://t.co/l69s942AIU pic.twitter.com/BTNJgQ4Gee — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

De schade is er ook aan het aandelenfront:

De beroemde #MSCIEmergingMarketsIndex, waar veel trackers of ETF's op zijn gebaseerd. Turkije maakt hier zo'n 1% van uit. Niet best, maar met -16,5% vanaf die top formeel geen bearmarket (-20%) pic.twitter.com/CyRV378NAM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Op lange termijn doen deze aandelen echter veel beter, maar het is zeker geen gratis lunch.

In the long run presteren emerging markets op beurs beter dan developed markets. Het kan alleen jaren tegenzitten en u moet tegen rollercoasters kunnen pic.twitter.com/hE7PYDAaDi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Inderdaad, dat oranje lijntje ziet u goed: