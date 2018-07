Vooruitblik: Cijferseizoen!

Wat een dag, wat een week! We dokkeren al over de kasseien in de Tour de France, om 15:00 uur tennissen we om wie het witste tenue heeft op Wimbledon en om 17:00 uur doen we een voetbalpotje, wat was het ook alweer?

Daarmee zijn we er nog niet deze week. Het H1 of Q2-cijferseizoen gaat los en we krijgen van veel sectoren meteen beeld: technologie (ASML, Microsoft en Netflix), financials (BlackRock en Goldman), farma (J&J en Novartis), commodities (BHP en Rio) en voedings- en levensmiddelen (Unilever).

Dat niet alleen, er komen behalve ASML en Unilever meer interessante Nederlandse fondsen door:

AkzoNobel

Sligro

TomTom

Wessanen

Accell

Acomo

NSI

(Wereldhave Belgium)

Even tussendoor, in de andere media begint het cijferseizoen ook. Kuch. De Volkskrant ploos de jaarsalarissen van onze CEO's maar weer eens uit. De krant had alleen met Nancy McKinstry moeten beginnen. Gelet op fondsgrootte en zwaarte van de baan verdient zij verreweg het meeste.

Oh ja, wie het ook is en wat hij of zij verdient: u kunt hier boos over worden en er veel tijd en energie aan verbranden, maar daar maakt u geen rendement mee en bouwt u ook geen vermogen mee op.

Cijferseizoen!

Terug naar de echte cijfers.

Kijk in de timeline van FactSet voor veel meer data. Hier ziet u de Amerikaanse verwachting voor het nu lopende cijferseizoen. Met de winsten zit het wel goed, maar wat worden de outlooks gelet op sterke dollar, handelsoorlog, licht teruglopende economie en stijgende rentes? Daar gaat het om.

Helaas heb ik niet zulke mooie data voor AEX en Damrak. Ik heb wel Reuters Datastream en dat laat ook zien hoe de winstverwachtingen gestaag oplopen. Zeker met de grote dollar-exposure van onze beursbedrijven mag u marktbreed en gemiddeld ook bij ons mooie resultaten verwachten.

Ook hier geldt echter: wat staat er in de outlooks? Vind vooral wat u zelf vindt, maar als u mij vraagt is de AEX aardig priced for perfection. De index is duur, misschien schreeuwend duur, maar is zeker geen bubbel. Anders ving u bijvoorbeeld echt geen yield van 3,5%. In 2000 was dat de helft.

Dit zegt helaas niks over de up- of downside die de AEX heeft. Een dure index kan alsnog bubbelen en een goedkope kan ook krachen. Feit is dat de AEX prijsindex dik 2% onder de jaartop en piek van de huidige bullmarekt anno 2009 staat. De herbeleggingsindex staat 2% onder haar all time high.

Voor de lange termijnbeleggers neem ik deze grafiek ook nog even zo lang als mijn data terug gaat. Zoals zo vaak: op korte termijn maken we er vaak een enorme puinhoop van, maar op lange termijn weten we de winsten aardig in te prijzen, ook in relatie tot andere assets.

ASML

U ziet het echter aan de namen: het zijn zeker niet allemaal marktbrede en gemiddelde fondsen die met Q2-cijfers komen. Ik vis er een aantal uit. Ik geef u, zo ver ik die heb, de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal en een grafiek. U zie:

Koers: oranje

Blauw: twaalfmaand verwachte winst per aandeel

Groen: twaalfmaand verwachte omzet per aandeel

Paars: twaalfmaand verwacht dividend per aandeel

Rood: twaalfmaand verwachte koerswinstverhouding

Oh la la, wat is ASML lekker bezig! Het verhaal is bekend, winst en omzet groeien als kool. De waardering loopt echter ook op. Zo lang het allemaal goed gaat en ASML de verwachtingen blijft waar maken, zit u hier wel goed en zijn torenhoge waarderingen zeker te rechtvaardigen.

Als het tegen gaat zitten - dollar, handelsoorlog, economie, voorzichtige klanten - zit u hier zeker niet goed, maar probeer dat maar te timen. Het gaat woensdag om de outlook en de outlook alleen, maar ASML wordt geacht €1,22 winst per aandeel en €2,55 miljard omzet te rapporteren.

Unilever

Unilever is al negentig jaar een feest in iedere portfolio. Hoeveel heeft dit fonds samen met Royal Dutch Shell wel niet bijgedragen aan onze nationale welvaart en vermogen? Dat hoort u nou nooit in al die (dividend)discussies over deze bedrijven. Zou ze dat irriteren? Ik weet het niet.

Enfin, perfect is het nooit en dat laat ook die Unilever grafiek goed zien. De omzet en marges (niet afgebeeld) moeten harder groeien, punt uit. Daar zijn echter overnames voor nodig en alles is zó duur, dat u zich mag afvragen of dat helpt. Dat doet Unies zelf ook getuige stilte aan dit front.

Voor u als belegger lijkt me dat niet direct een probleem. Of Unilever vat de koe bij de horens, of er verschijnen vanzelf luidruchtige aandeelhouders of bieders in Rotterdam aan de poort. Woensdag wordt er €13,92 miljard euro omzet verwacht. Consensus voor de winst per aandeel is er niet.

AkzoNobel

Net als Unilever worstelt ook AkzoNobel met haar omzet. U ziet dat de verkoop van die chemiedivisie er wat dat betreft ook in hakt. Hoe AkzoNobel weer denkt te gaan groeien is (eigenlijk al jarenlang) de vraag bij dit aandeel en ik vraag me af of we hier woensdag wijzer over worden...

Verwacht wordt €0,62 winst per aandeel en €2,04 miljard euro omzet. Oh ja, de yield is in de grafiek is vertekend door het superdividend. Reken u niet meteen rijk dus.

Sligro

Laat Sligro maar schuiven... Schrik niet van die omzetdaling, dat zijn die verkochte (voor de hoofdprijs, uiteraard) Emté-winkels. Die is onze vriend Dylan de Verschrikkelijke in de Tour de France in rap tempo en bijzonder hardhandig tot Jumbo's aan het verbouwen, maar dit terzijde.

Serieus nu, het fonds is wel duur voor een eten- en drinkengroothandel en wordt al duurder.

TomTom

Bij TomTom moet u het louter van de fantasie hebben. De cijfers willen niet zo vlotten. Hoewel? Toch knap van het bedrijf dat die verwachte winst per aandeel stijgt tegen alle stormen in, zeg maar. Als nou eens... dan is inderdaad the sky the limit en dat is wat iedereen naar dit aandeel zuigt.

Wessanen

Over duur gesproken, Wessanen is het duurste hoofdfonds op het Damrak, daar komt zelfs ASML niet aan. Het fonds presteert prachtig en de beurs prijst dat met een hefboom in dus, vooral door overnamefantasie dunkt me. Alleen de toekomst leert of dat terecht of een blooper is.

Accell

Gelet op het al maandenlange mooie weer, hoogconjunctuur en Nederlandse successen in de wielersport (waar zijn de Belgen eigenlijk gebleven, of voetballen die alleen nog maar?) mag wat mij betreft vrijdag Accell met hele mooie cijfers komen. Helaas, er zijn issues bij dit bedrijf.

U ziet dat de omzet niet zozeer het probleem is, als wel dat Accell operationele problemen heeft, laat ik het zo maar zeggen. Vraag is of de Heerenveeners vrijdag vertellen hoe ze problemen denken te tackelen.

Acomo

Voor de dividendfijnproevers komt deze week het helaas niet al te liquide en flee floaterige Amsterdam Commodities door met cijfers. Ik noem hef specerijenfonds ook wel eens de kleine VOC. Dat deed ooit 16 à 18% dividend peer jaar. Daar kan zelfs Acomo niet aan tippen met haar 4,6%.

Da's maar goed ook. U weet, torenhoge dividendrendementen duiden op wantrouwen van de markt markt dat het niet haalbaar is. KPN is het schoolvoorbeeld. Dat deed ooit 11% dividendrendement en moest het inderdaad helemaal skippen. Oh ja, de VOC ging uiteindelijk failliet. Wanbeleid...

Netflix

De grote Amerikaanse technologiefondsen zijn de enigen die met hun rapportages (lees: de koersreacties daarop) de brede markt kunnen raken. Deze week komen Netflix en Microsoft door en die geef ik u dan ook maar. Netflix laat als geen ander zien dat waardering en koers niet hetzelfde zijn.

Wie dat verschil niet begrijpt, gaat denk ik nooit vermogen opbouwen op de beurs. Enfin, Netflix tovert fraaie gestage omzetstijging en nog fraaiere, nog gestagere winstgroei uit de hoge hoed. Beter kan u groeiaandelen niet hebben en dan is alles mogelijk op het koersbord. Zoals ook gebeurt.

Voor morgenavond verwachten de analisten $0,79 winst per aandeel en $3,94 miljard omzet over Q2.

Microsoft

De waardering begint nu wel te versnellen, maar daar kan Microsoft zelf niets aan doen. Waar ze volgens mij wel aan mag werken, is dat de winst sneller stijgt. Kijk maar, de omzet groeit harder. Niettemin presteert het bedrijf puik en vooral de lucratieve cloud is daar debet aan.

Nog meer grote getallen: donderdag wordt $1,08 winst per aandeel verwacht en liefst $29,21 miljard omzet over Q2.

Agenda

Met dit overzicht heb ik denk ik de agenda van deze week al aardig te pakken.Morgen dicteeert China haar BBP Q2 en deze week verschijnen ook de eerste leading indicators over juli. Verder zijn er nog wat inflatiecijfers en let op de Amerikaanse detilhandelsverkopen. Vrijdag expireren de opties.

Verder kunnen we alleen maar afwachten wat de waan van de dag weer gaat brengen (handelsoorlog!) en of en hoe dat misschien markten, valuta en rentes raakt. Er is dit weekend niet echt nieuws, maar morgen is weer alles mogelijk:

Scroll gezellig even mee.

16 jul

04:00 China industriële productie jun 6,5% YoY

04:00 China BBP Q2 6,7%

09:00 Holland Colours notering €3,39 ex-dividend

13:00 Bank of America Q2-cijfers

13:00 BlackRock Q2-cijfers

13:00 Lockheed Martin Q2-cijfers

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index jul 22,0

14:30 VS detailhandelsverkopen jun 0,5% MoM

16:00 VS bedrijfsvoorraden mei 0,4% MoM

22:00 Netflix Q2-cijfers



17 jul

08:00 Royal Mail Q2-cijfers

08:00 Rio Tinto Q2-cijfers

08:00 TomTom Q2-cijfers

11:00 Italië inflatie CPI jun 1,5%

12:00 United Health Q2-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q2-cijfers

14:00 Goldman Sachs Q2-cijfers

15:15 VS industriële productie jun 0,5% MoM

16:00 VS huizenprijzenindex jul 69

22:00 T-Mobile US Q2-cijfers



18 jul

08:00 BHP Billiton Q2-cijfers

08:00 Wereldhave Belgium Q2-cijfers

08:00 ASML Q2-cijfers

08:00 AkzoNobel Q2-cijfers

08:00 Novartis Q2-cijfers

10:30 VK inflatie CPI jun 0,2% MoM

13:00 Morgan Stanley Q2-cijfers

14:30 VS verkopen nieuwe woningen jun 1,32M

22:00 American Express Q2-cijfers

22:00 Alcoa Q2-cijfers

22:00 IBM Q2-cijfers

22:00 eBay Q2-cijfers



19 jul

01:50 Japan handelsbalans 534,2B

08:00 SAP Q2-cijfers

08:00 Unilever Q2-cijfers

08:00 Sligro Q2-cijfers

10:30 VK detailhandelsverkopen jun 0,4% MoM

13:00 PPG Q2-cijfers

13:00 Philip Morris Q2-cijfers

14:30 VS jobless claims 222K

14:30 VS Philadelphia Fed Index jul 22,0

16:00 VS leading indicators jun 0,4% MoM

18:00 NSI Q2-cijfers

18:00 Acomo Q2-cijfers

22:00 Microsoft Q2-cijfers



20 jul

01:30 Japan inflatie CPI jun 0,8% MoM

08:00 Accell Q2-cijfers

08:00 Orange Belgium Q2-cijfers

08:00 Wessanen Q2-cijfers

08:00 Duitsland PPI 0,3% MoM

13:00 General Electric Q2-cijfers

13:00 Honeywell Q2-cijfers

13:00 Manpower Q2-cijfers

16:00 Optie expiratie

Heb ik nog één - laat ik zeggen - zo'n eigengemaakte waarderingsgrafiek voor u. En daarom maak ik ze ook, u ziet in één oogopslag wat voor aandeel het is, of er al dan niet issues zijn en wat het fonds goed doet en waar ze het laat liggen. General Electric dus:

Heb jij nog wat Corné?

Deze week met veel economische voorspellers:

En wat ze zeggen ook wat over aandelen?

De metaal index

De global PMI

Machine orders in Japan, hoe moet u die beoordelen.

En de Philly FED

Kuddo's voor Corné. Wie op zijn vrije zaterdag ver van huis, in de hitte, op een bierovergoten festival beurs en aandelen gaat pluggen, heeft echt hart voor de zaak :-)

Kiek op de Grafiek

De AEX weet het al een tijdje niet. Het is even wat richtingloos. Zowel toppen als technische weerstanden zijn echter maar een paar procentjes ver weg. Een paar daagjes stijgen of dalen kan het beeld zomaar doen veranderen. Afwachten.

Het was op 23 januari dat Trump aankondigde importheffingen te gaan invoeren. Sinds deze maand is het echt zo ver. Ik neem de koersen vanaf 22 januari en de voorlopige winnaars en verliezers van deze handelsoorlog zijn duidelijk, denk ik. Alles in euro's en dit is de DAX Kurse, ofwel prijsindex.

In dollars is het niet wezenlijk anders, maar u ziet wel dalingen.

Hier EUR/USD. Bezit van de handelstarievenzaak lijkt het einde van stijgende dollarvermaak, lijkt het wel.

Bij de Chinese yuan is het precies andersom? Die ging pas echt dalen, toen het duidelijk werd dat het de VS menens is.

En de rentes? Die dalen weer, zoals hier de Duitse Bund...

Of liggen stil, zoals de Amerikaanse Treasuries, ondanks opwaartse Fed-druk.

Sluit ik af met de enige echt overtuigende grafiek? Olie stijgt.

Geniet van deze mooie zondag en tot morgen, tot voorbeurs.