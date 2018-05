Fondsenrondje: Altice en Shell

Is het nou -70% of +54%?! De koers van Altice lijkt vandaag in alle mogelijke kleuren, geuren en smaken verkrijgbaar. Hoe zit dit? Gisteren gaf Nico u in IEX Premium een tijdsschema mee:

21 mei - Altice USA, waar Altice een belang in heeft van 67,2% keert een superdividend uit van $2,035. De koers gaat echter NIET ex-dividend.

22 mei - Daarna wordt het Amerikaanse belang door Altice naar haar aandeelhouders doorgeschoven: per aandeel Altice krijgt u 0,4163 aandeel ATUS.

24 mei - kiesperiode: u kunt kiezen voor aandelen ATUS A of aandelen ATUS B. Kiesperiode loopt tot 8 juni.

8 juni - De aandelen worden bijgeschreven op uw rekening. De achtste juni is een richtdatum en staat nog niet vast.

Ik citeer Nico, die ook een complete uitleg over opties en turbo's op het fonds geeft, nog even:

Het is een ingewikkelde procedure, die onnodig moeilijk wordt gemaakt door het feit dat de toestemming van de AFM nog niet binnen is. Het eerste wapenfeit is nu dat de aandelen Altice zoals die bij ons op de beurs staan, ex-dividend gaan.

Dat gebeurt dinsdag. Op basis van de huidige koers (€8,52) gaat er €6,58 van de koers af en blijft de restwaarde van Altice NV €1,94. Pas op of rond 8 juni krijgt u dan de aandelen Altice USA.

Kortom, het is echt ingewikkeld en dat uitgerekend bij momenteel een van de meest volatiele en speculatieve aandelen op het Damrak. Professionele handelaren zijn dol op zulke moeilijke special occasions. Dan zit er ook nog eens de nodige fantasie in de Franse telecomsector met haar heftige concurrentie.

En ik weet weer dat ik na vakantie of een paar dagen vrij een collega moet vragen voorbeurs te tikken, want ik heb dit vanochtend compleet gemist. Mijn excuses. Het andere verhaal van vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell. Uiteraard is dit weer trending topic op Twitter.

Want dit land kent behalve 17 miljoen bondscoaches ook 17 miljoen Shell CEO's, die allemaal precies weten hoe het moet. Intussen wordt er met de portemonnee zo geredeneerd en gestemd:

Marktoverzicht

Verder is het een redelijk rustig beursje. Op de brede markt is niet zoveel te doen:

Niet blazen, maar alle Europese indices en Amerikaanse futures kleuren groen.

Alsof het niks is wappert de dollar zo van 1,176 naar 1,182 om nu weer even wat aan te trekken.

De rentes draaien sinds beursopening: Italië stijgt nog maar drie basispunten en dat is in lijn met de rest.

Olie stijgt wat, goud fnuikt omhoog en bitcoin daalt wat.

Dan Beursplein 5: geen cijfers vandaag, maar wel advies.

Ahold Delhaize: naar €20 van €19 (neutral) - UBS

ArcelorMittal: naar €34,20 van €32 - Morgan Stanley

KPN: verlaging naar neutral en naar €2,70 - Goldman Sachs

Heijmans: naar €13 van €11 - Kepler Cheuvreux

Ahold Delhaize: naar outperform van strong buy - Raymond James

Verder zijn er weinig fondsen of koersuitschieters waar iets over te zeggen valt:

Banken liggen goed in Europa en dat mag u ook aan Italië linken.

Alweer, OCI is aan ware rally bezig.

De volumes overtuigen niet, maar het kan zijn dat Boskalis aan het uitbodemen is.

Heijmans staat op de hoogste stand uin twee jaar.

Pharming ligt niet zo goed na de cijfers vorige week.

