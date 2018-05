Frankrijk zet deur open voor telecomovernames

Gepubliceerd op | Views: 1.092 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse overheid is minder fel gekant tegen overnames in de telecomsector dan voorheen. Sébastien Soriano, hoofd van de nationale telecomwaakhond Arcep, is erg te spreken over de investeringen die de branche afgelopen jaar deed. Daardoor mogen spelers op de telecommarkt voorzichtig denken aan het opkopen van branchegenoten, zegt hij in een interview met de Franse krant Le Monde.

Arcep hield de voorgaande jaren nog grote overnames in de sector tegen, omdat die ten koste zouden gaan aan investeringen in nieuwe netwerken. Vorig jaar tastten bedrijven als Orange en Altice-dochter SFR volgens de waakhond juist flink dieper in buidel voor bijvoorbeeld nieuwe glasvezel- en 4G-netwerken.

Overnames zijn daarom niet langer taboe bij de autoriteiten, zegt Soriano. ,,De omstandigheden zijn veranderd en de deur staat nu open, of tenminste op een kier.'' Als voorwaarde stelt hij wel dat samenvoegingen van toegevoegde waarde moeten zijn voor de Franse maatschappij, niet alleen voor de aandeelhouders.