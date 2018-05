Jullie hebben goed voor de AEX gezorgd tijdens mijn daagjes vrij. Jaartop en hoogste stand 572,81 van de bullmarket anno 2009 ligt binnen handbereik. Het blijft toch iedere keer weer verbazingwekkend hoe sterk en langdurig deze opgaande markt is.

Misschien is de simpele reden wel dat de winsten (gaan) stijgen, want het nieuws is weer niet om vrolijk van te worden. De Italiaanse rente opent zeven basispunten hoger op 2,40%, om maar met de deur in huis te vallen, terwijl de rest niet of nauwelijks beweegt.

Verder is het nu het bekende riedeltje: dollar trekt aan en olie loopt op. Aandelen doen even niet zoveel, maar de DAX future ziet er wel goed uit.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Niet blazen, het belangrijkste nieuws:

De aandeelhouders van WDP kozen voor bijna 68 procent voor nieuwe aandelen in plaats van uitbetaling van het dividend in contanten. Dit leidt tot een kapitaalverhoging van ongeveer 47 miljoen euro, door middel van de creatie van 497.325 nieuwe aandelen.

De Oost-Europese telecomprovider United Group staat mogelijk voor een beursgang in Amsterdam. Investeerder KKR overweegt volgens bronnen een deel van zijn belang naar de beurs te brengen. Naast het Damrak is ook de Londense beurs een optie.

De Britse regering is van plan akkoord te geven voor de overname van Sky door Comcast. Dat betekent een opsteker voor de Amerikaanse kabelreus die wedijvert met 21st Century Fox van Rupert Murdoch om de grootste Britse betaalzender.

De AFM meldt geen shorts, maar er is wel analistenadvies:

ArcelorMittal: naar €34,20 van €32 - Morgan Stanley

KPN: verlaging naar neutral en naar €2,70 - Goldman Sachs

De agenda kent maar een paar puntjes. Daar is ie, de aandeelhoudersvergadering van Shell. Met de koers op de hoogste stand sinds 2014 en momenteel een ronkende cashflow zou het een thuiswedstrijd moeten zijn. maar het fonds loopt niet blind niet mee in de nationale duurzaamheidspolonaise.

Stiekem zou ik het grappig vinden als uitgerekend Shell vandaag met een mooie stijging de AEX op een nieuwe top zet. We zien het wel. Oh ja, rond etenstijd gaat Mark Zuckerberg op de EU-BBQ. De Facebook datadip, om het zo maar te noemen, is overigens al helemaal uit de koers gelopen.

09:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

09:00 Euronext notering ex-dividend

10:00 Royal Dutch Shell AVA

15:00 Porceleyne Fles AVA

18:00 Facebook CEO Mark Zuckerberg getuigt voor EU

22:00 HP Q1-cijfers

En dan nog even dit

Bescheiden overnamenieuws:

Adobe to buy Magento Commerce for $1.68 billion https://t.co/24y6T6N0Qr pic.twitter.com/DCto9sRR5X — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2018

Verhip, Sony:

Sony signals return to spending after restructuring austerity https://t.co/BDLLoQkJir — Financial Times (@FT) 22 mei 2018

Wat was de wereld nog overzichtelijk toen Amazon alleen nog maar een online boekenwinkel was:

Amazon taps former NBC executive to help run TV programming https://t.co/YM1zscTiT1 pic.twitter.com/rdu0hufle4 — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2018

Dat zat er in:

Oil prices edge up on Venezuela, Iran supply worries https://t.co/W3jwPkcQ0F pic.twitter.com/pVaHMDbVeI — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2018

Alweer?

Microsoft, Google find fresh flaw in chips, but risk is low https://t.co/rMUj5SM6gs pic.twitter.com/c1g2uK4Rqg — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2018

Natuurlijk:

As bitcoin world wobbles, mining rig company plans $2 billion IPO https://t.co/ikGrtvcP1i pic.twitter.com/1RwltKCU7w — Reuters Top News (@Reuters) 22 mei 2018

Vertel, wat heb je hieraan verdiend, WSJ?

There are two great times to make money in stock markets: the postcrash rebound and the end-of-cycle excess. Oil and technology fit the pattern perfectly in the past two years, writes @Jmackin2 https://t.co/ASlppzRL2d — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 mei 2018

Volgen mij gaat het de meeste beleggers puur om koerswinst, maar wie ben ik:

Heard on the Street: Investors have given Tesla a near $50 billion market cap in the belief it will upend the auto industry, not become a niche, high-end electric car maker https://t.co/vXHU0oVfOs — The Wall Street Journal (@WSJ) 22 mei 2018

Even praktisch dan maar: wie nog een goedkope vakantie zoekt:

