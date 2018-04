De Koffiekamer Index is eigenlijk ook wel een leuke naam. Kijk even mee, in het geval u dit niet wist over de Dow Jones Industrial Average, zoals de index voluit en officieel heet.

Het is de oudste index ter wereld anno 1896, maar hij werd al sinds 1885 stilletjes bijgehouden door de heren Charles Dow en Edward Jones.

Leuke vondst, de Boeing Jones Industrial Average. Klopt wel, van ieder aandeel (stockpicking) stopt eigenaar Wall Street Journal er eentje in #DowJones. Hoogste koers = zwaarste gewicht. Showindex dus, professie heeft marktgewogen S&P 500 als benchmark. #AEX werkt ook zo pic.twitter.com/UMhQdqcpNL — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Precies om de reden die Jeroen schetst kom ik er op. Hij brengt me echter op een even leuk als totaal zinloos idee:

Als jij NL Dow Jones zou mogen samenstellen (werktitel: de Van Oldenbarnevelt) van zeg 15 fondsen, welke zou jij er in douwen? Let op spreiding, brands en fonds moet zeker 20jr bestaan — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 april 2018

Ja, hoe zou een Nederlandse Dow Jones er uit kunnen zien? Wat het gaat ietsje verder dan lukraak bijvoorbeeld de vijftien grootste fondsen nemen. In tegenstelling tot de S&P 500 en AEX die regels kennen, is de Dow Jones stockpicken, maar het moet wel een uitgebalanceerde portfolio worden.

De Verrukkelijke Vijftien

Nog iets, het is not done om er aandelen in te zetten, die korter dan inderdaad vijftien à twintig jaar staan genoteerd. Indexwijzingen zijn ook zeldzaam, dus u moet wel goed in één keer mikken.

Ik doe eeen poging en nodig u van harte uit het ook te doen. Ik ben benieuwd. Mijn lijstje uit de losse pols:

Royal Dutch Shell Unilever ASML ING Ahold Delhaize Heineken NN Wereldhave BAM DSM Vopak Philips Wolters Kluwer Aalberts Besi

Paar opmerkingen hierover:

Ho, NN is nog maar een paar jaar genoteerd, gilt u. Klopt, maar daarvoor zat het bij ING inbegrepen, dus beetje arbitrair. U mag er ook Aegon van maken. Ik heb liever ASR, vooral voor minder dollar-exposure, maar dat is te kort genoteerd.

Ik heb zitten dubben tussen Galapagos, ASMI en Besi om deze wel erg defensieve index nog van een beetje tech en bèta te voorzien. Besi dus, want dat beweegt het hardst.

Wat hebben wij eigenlijk weinig beursgenoteerde industrie. Daarom Aalberts.

BAM?! Ja, ik weet het, het loopt me ook dun door de broek, maar er moet toch een bouwer in...? Help!

We hebben veel oliewaarden, ik neem Vopak omdat het net even anders op de olieprijs reageert.

Graag had ik Flow Traders meegenomen om het Amsterdamse handelsverleden hoog te houden en een hedge tegen volatilteit te hebben. Helaas, te kort genoteerd. ForFarmers, TKH, Accell en Acomo vind ik ook leuke fondsen voor zo'n index, maar te kort of er is geen plek.

Unibail-Rodamco had ik liever gehad, maar dat is Frans. Daarom hengel ik Wereldhave as we speak van de bodem.

En de rest

Zo kan ik nog eindeloos doorgaan, heerlijk. Enfin, Jeroen is ook al door, maar... Dit is nog niet zo gemakkelijk:

Daarom doe ik ook maar 15 :-) Maar terug naar de tekentafel, Jeroen. Beetje veel financials en tech en veel fondsen nog te kort genoteerd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 225 april 2018

Tja, welkom in Nederland: groot in finance, handel en technologische kennis. Dit is wat we te bieden hebben. Eet een haring, koop een tulp en fiets een rondje mee zou ik zeggen :) — Jeroen Santen (@jrnsanten) 25 april 2018

Hier nog meer inspi, maar jammer Nick: KLM hoort nu eenmaal bij Air France, zoals Rodamco bij Unibail hoort. Flow en NXP (wel een mooie) zijn te kort genoteerd, ofwel je mag ook lekker BAM doorschuiven. En wat zie ik daar, probeer je je weer bij het Tom Tom forum naar binnen te slijmen, Nick?

Unilever, Shell, Heineken, Ahold Delhaize, ASML, Philips, Aegon, ING, NXP Semiconductors, KPN, KLM (voorwaarde: zonder Air France), Boskalis, Vopak, TomTom, Flow Traders en voor als KLM niet kan, dan BAM als reserveaandeel — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 25 april 2018

En nu u!