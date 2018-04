Philips saai en uniek tegelijk

Wie van u heeft Philips hierom long gedobbeld en leest nu tevreden deze regels? Precies van een week geleden, ANP:

Philips-topman Frans van Houten wil opgaan voor een derde termijn. Dat zegt hij maandag in het Financieele Dagblad. ,,Ik wil het graag nog een hele tijd doen'', aldus de Philips-topman. ,,Ik vind het interessant en er moet nog veel gebeuren.''

Achteraf is het altijd gemakkelijk, maar zoiets roep je natuurlijk niet als je een week later een allesverzengende winst- en omzetwaarschuwing moet geven, toch Philips CEO Frans van Houten?

Ik heb het me helemaal niet gerealiseerd, maar sowieso: een interview een week voor de kwartaalcijfers...? Die discussie is voor wie daar zin heeft, prima Q1's in ieder geval van Philips.



Mijn collega Paul van de IEX Beleggersdesk ziet echter haakjes en oogjes, maar die zijn te klein om zijn advies te wijzigen. Ik citeer een alinea:

(...) Wat zwaarder weegt is de tegenvallende operationele cashflow, die gevoelig terugvalt van €300 miljoen over dezelfde periode vorig jaar naar een schamele €92 miljoen. Philips wijt dit aan een toegenomen werkkapitaal. (...)

Van ongeleid projectiel naar saai

Van een week geleden, het is aan de aandeelhoudersvergadering of Van Houten voor een volgende termijn mag:

Frans van Houten wil graag nog "een hele tijd" CEO van #Philips blijven. Hij is het sinds 1-4-2011, maar heeft nog geen verschil gemaakt. Herbelegd vs #AEX https://t.co/4hMQmS0x5O pic.twitter.com/9gwV0Urho6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 16 april 2018

Die grafiek kan ik nog ietsje verder doortrekken. Bij mijn weten is er niet echt een Uur U dat Philips zich omvormde van allround elektronica- naar medisch-technologisch fabrikant. De eerste overnames in die richting waren in 2006. Zo dan maar dus. Tsss, hoe is het mogelijk: één op één.



Toch is dat al heel wat, als ik Philips afzet tegen de hele historie van de AEX sinds 4 maart 1983. Om kort te gaan: de jaren tachtig stonden in het teken van grote herstructureringen. Het concern was op sterven na dood. Prachtige producten (CD-speler, Video 2000), maar ze verkopen was vers twee...

In de jaren negentig volgden de jubeljaren onder CEO Cor Boonstra, maar daar maakte de grote bearmarket van 2000-2003 weer korte metten mee. En de bekende en oude problemen kwamen net zo snel terug, waardoor Philips besloot consumentenelektronica af te stoten en voor medisch te gaan.



Fantasie

Wat mij betreft is dat geslaagd. Van een ongeleid projectiel met iedere dag verse herrie in de tent is het aandeel verworden tot een keurig, saai, netjes yieldend fonds van bijna Nancy-achtige proporties. Daarmee doel ik op het 100% voorspelbare Wolters Kluwer van CEO Nancy McKinstry.

En dat is een groot compliment, begrijp me goed! Sturm & Drang kabaal-aandelen hebben we al meer dan zat op het Damrak. Bovendien is Philips in theorie van een cyclisch een defensief (medisch) fonds geworden, waarvan omzet en winst ook veel minder conjunctuurgevoelig moeten zijn.

Kortom, plek in iedere portfolio? Dat saaie lijkt echter nog niet doorgedrongen tot op de beursvloer zelf. Per saldo loopt Philips één op één met de AEX, maar op dagbasis zijn de uitslagen... wild. Op Reuters lees ik een vijfjaars maandelijkse bèta af van 1,4. Dat is torenhoog voor zo'n aandeel.

Kraamkamer

Dan nog iets, hoe groot de problemen soms ook waren bij Philips in zeg de periode 1980-2005, het fonds was een fantastische kraamkamer. ASM Lithography. NXP Semiconductors en Philips Lighting zagen het levenslicht en zijn nu samen een veelvoud waard van het aloude moederbedrijf.

Of u nog op dergelijke fantasie mag rekenen...? En misschien is dat wel het grootse probleem van medisch bedrijf Philips. Er zit niet echt fantasie in, het spreekt niet tot de verbeelding en - het belangrijkste - er wil maar geen, liefst structurele outperformance op het koersbord komen.

Of de fantasie moet zijn dat Philips zich rap aan het bewijzen is als standaard buy & hold aandeel, à la Royal Dutch Shell en Unilever. Dat mag ook. Het duurt echter nog een dikke recessie en stevige bearmarket voor wie hier meer over weten, want dan kan het aandeel zich pas mogelijk echt bewijzen.