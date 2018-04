'Topman Philips ambieert derde termijn'

Gepubliceerd op | Views: 39

AMSTERDAM (AFN) - Philips-topman Frans van Houten wil opgaan voor een derde termijn. Dat zegt hij maandag in het Financieele Dagblad. ,,Ik wil het graag nog een hele tijd doen'', aldus de Philips-topman. ,,Ik vind het interessant en er moet nog veel gebeuren.''

Zijn huidige vierjarige termijn verloopt volgend jaar. De raad van commissarissen buigt zich normaal gesproken halverwege dit jaar - na de vergadering van aandeelhouders begin mei - over de vraag of Van Houten wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn.

Als Van Houten op gaat voor een nieuwe termijn, weerstaat hij een trend om bestuursvoorzitters maximaal acht jaar de leiding over grote bedrijven toe te vertrouwen. Topmannen Dick Boer van Ahold Delhaize en Eelco Blok van KPN, die ook in 2011 aantraden, doen binnenkort de leiding wel over aan een opvolger.