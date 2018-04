TA: AEX doet het alleen

quote: fred optie schreef op 12 apr 2018 om 08:27:

wat is putin media?

ik word zo ondertussen een beetje schijtziek van dat putin gedoe.

ik krijg niks opgelegd. Kanalle nieuwszenders zien.

heb meer het idee dat vele nederlandersvol worden gepropt met onzin.

maar ok,

Zonder dat vele in NL dat beseffen is dat volgens mij wel zo Fred.Ik heb je wel eens verteld dat ik een lange tijd sprak met een Armenier. Die was absoluut niet pro Rusland. Maar als je zo iemand door vraagt, waarom hij is gevlugd en wat hij in Armenie in het nieuws meekrijgt over de VS.Dan blijkt dat in die landen een heel ander beeld van de VS bestaat. Nl-ers beschouwen de VS toch als de vriend.Zeker met Trump aan de macht en het steeds meer verliezen van de Amerikaanse economische macht aan China begin ik de VS ook steeds meer te wantrouwen.