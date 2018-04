Wachswunder Takeaway

Het is een louter een trading update met groeicijfers en geen omzet. Het belangrijkste zinnetje in het persbericht is denk ik deze van CEO Jitse Groen, omdat Duitsland nu eenmaal dé markt van Europa is. Takeway is daar zelf ook duidelijk over, die moet en zal worden gewonnen:

In Germany especially, our stronger market position has led to an increase of order growth.

Collega Paul van de IEX Beleggersdesk vindt de cijfers prima, maar constateert dat de Endsieg nog lang niet binnen is. Kan nog jaren duren voordat duidelijk is of Takeway of grote concurrent Delivery Hero daar heer en meester wordt. Tot die tijd is het marketing geblazen en geen winst.

Of komt er wellicht een fusie tussen die twee? Groen suggereerde dit al eerder, maar Delivery Hero wilde daar niets van weten. Verder vlakt de groei in Nederland wat af - maar er waren wel die intussen beruchte tariefsverhogingen - maar dat heeft Takeway met Benelux en al al in de zak.

Even verder kijken, Corné vindt de cijfers ook goed:

Ordergroei bij TakeAway neemt in Duitsland weer toe. Q4 30%, nu 32%. En de basis wordt steeds groter. In NL van 26% naar 23%. Mooie cijfers. Maar ja, TakeAway heeft ook mooie waardering 6.5 maal bedrijfsresultaat, concurrentie 5+. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 10 april 2018

Dat geldt ook voor KBC bij monde van Tom:

Overzichtje van de prestatie van maaltijdbezorgers op de beurs. Steile groei, maar dat sluit een felle reality check niet uit. Zo bvb voor #JustEat en #TakeAway. Want groei is goed, maar rendabiliteit uit. Toekomstverwachtingen. Altijd link. pic.twitter.com/KK3ulrYhDs — Tom Simonts (@TSimonts) 10 april 2018

Alles of niks

Blijven er twee puntjes over: waardering en koers. Bij groeiaandelen is dat altijd lastig. Ja, de koers is flink afgekomen sinds de top dit jaar, maar die was dan ook loeihard gestegen. Corné stipt al even aan dat het fonds in vergelijking met de concurrentie behoorlijk aan de prijs is.

Is het goed genoeg? Koers wel al flink afgekomen #Takeaway pic.twitter.com/o3QxjM0qsg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 10 april 2018

Daar koopt u dan wel kwaliteit voor? Dat gaan we dit jaar in Nederland zien. Hier is het concern onbetwist marktleider en voerde in KW1 prijsverhogingen door die kwaad bloed zetten. In juni ziet een concurrent van de restaurants zelf het licht. We gaan zien of Takeaway hier tegen bestand is.

Want dat is de vraag: iedereen kan een zoekmachine starten, maar versla Googel maar eens. Idem dito voor social networks en Facebook, smartphiones met zulke marges als de iPhone en zo weet u er ook nog wel een paar. ofwel, wordt in Europa Takeaway synoniem voor maaltijden bestellen?

Die ambitie heeft het concern. Of het lukt is vers twee. En daar mag u zelf een koersdoel op plakken. Eén ding: als Takeway alle slagen wint kan het bedrijf een goudmijn zijn. Minus marketing is ze nu al winstgevend. Dan is de koers die nu op het bord staat ongetwijfeld een lachertje.

Als het allemaal niet lukt, dan kan de koers misschien u wel gaan uitlachen. Kortom, faites vos jeux, zoals het groeiaandelen eigen is.